Die Rückrunde nimmt richtig Fahrt auf

Nach dem großen Pokalfinalwochenende am Dreikönigstag in der Buchener Sport- und Spielhalle ging es für die ersten Mannschaften bereits am Wochenende wieder in den regulären Spielbetrieb über. Die Bezirksklasse Mannschaft der Herren revanchierte sich dabei für die Heimniederlage gegen Bad Friedrichshall. Bei den Jugendmannschaften triumphierte die weibliche B-Jugend in Neckarelz, und die D-Jugend festigte mit einem deutlichen Sieg ihren zweiten Tabellenplatz.

Auch am Wochenende haben die Handballer wieder einen vollen Kalender. Den Anfang macht diesmal die Landesligatruppe der Herren mit dem Auswärtsauftritt auf dem Waldhof am Samstag, 18. Januar, um 18 Uhr. Das Mannheimer Vorstadtteam spielt einen aggressiv-offensiven Handball und wird sicher zum Prüfstein und Gradmesser für die Rückrunde.

Für die Handballfans, die nicht mit der ersten Mannschaft mitreisen können, bietet sich schon tags darauf die Möglichkeit, erneut tollen Handball zu sehen. Ab dem frühen Mittag geht es dann in der Sport- und Spielhalle Buchen hoch her. Den Anfang macht bereits um 12 Uhr die weibliche B-Jugend, die sich wieder mit den Nachbarn aus Neckarelz messen darf, bevor die E-Jugend Talente sich in drei verschiedenen Handballdisziplinen spielerisch mit der SG Schozach/Bottwartal duellieren. Das Wochenende wird dann wieder von den „Großen“ beendet.

Bereits um 16 Uhr geht es im Bezirksligaduell der Frauen um Punkte für den Klassenerhalt. Die Aufgabe ist jedoch denkbar schwierig, denn zu Gast sind die aktuell Zweitplatzierten der SG Schozach/Bottwartal II. Einer guten Defensive steht bei den Buchener Mädels leider eine nicht ganz so starke Offensivleistung gegenüber. Wenn die Mannschaft hier das Ruder herumreißen kann, steht einer ordentlichen Gesamtleistung nichts im Wege.

Zum guten Schluss hat dann das Herren-Bezirksligateam seinen Auftritt in eigener Halle. Mit Schwäbisch Hall gibt sich ein alter Bekannter die Ehre. Nach Jahren zwischen Bezirks- und Landesliga ist es in letzter Zeit eher ruhig um die TSG geworden. Nach mehreren Abstiegen bilden sie gemeinsam mit den zweiten Mannschaften aus Buchen und Hardheim das obere Mittelfeld der Bezirksklasse Heilbronn-Franken.

Wenn das Team von Coach Uwe Kirchgessner wieder so aufspielt wie in der Vorwoche, steht einem doppelten Punktgewinn nicht allzu viel im Wege. tsv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.01.2020