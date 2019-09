Die Lücke schließen Junge

Gestiegene Erwartungen aus der vorigen Saison, neue unbekannte Aufsteiger, weiterhin starke Mannschaften in der Spitzengruppe und ein sehr junges Buchener Team: Die Argumente dafür, dass es in der dritten Bezirksliga-Saison tendenziell noch schwerer für eine sehr junge Mannschaft wird als in den beiden vergangenen Runden, klingen nachvollziehbar. Dennoch nehmen die TSV-Frauen diese neue Herausforderung wieder gerne an.

Allerdings müssen die TSV-Mädels in der anstehenden Saison auf ihre in der vorigen Runde zurückgekehrte Spielerin Laura Gottschick verzichten, da diese aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten muss. Dies hinterlässt eine große Lücke, besonders auf den Rückraumpositionen, die jetzt mit jüngeren Spielerinnen gefüllt werden sollen. Zudem wird mit Jessica Just eine langjährige und etablierte Torhüterin aufgrund einer beruflichen Weiterbildung dem Team sehr fehlen; aber als Standby-Spielerin wird sie in Notfällen zur Verfügung stehen.

Einen großen Schock musste die Mannschaft bei einem Testspiel gegen die SG Schwarzbachtal Ende August verdauen. Bereits nach 34 Sekunden verletzte sich die junge und aufstrebende Spielerin Pia Röckel bei einem Angriff ohne Einwirkung des Gegners schwer am Knie und wird somit in dieser Runde nicht dabei sein können.

Verstärkt wird das Team von einer Nachwuchsspielerin aus den eigenen Reihen: Alina Friedmann, die aus der A-Jugend zu den Damen gewechselt ist, erweitert den Spielerkader und kann variabel auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden. Im Tor wird die aktuelle Torfrau Caro Kleinert durch die A-Jugendliche Ella Bähringer bei Bedarf unterstützt werden.

Wie in den vergangenen Jahren auch trainieren die Frauen und die A-Jugend zusammen. Bei dieser großen Aufgabe, zwei Teams parallel zu trainieren, wird Andreas Hollerbach nun wieder von einem alt bekannten Gesicht unterstützt: Mathias Grollmuss. So will der TSV auch in der Saison 2019/20 den Abstieg vermeiden, so früh wie möglich den Klassenerhalt perfekt machen und das gesicherte Mittelfeld anstreben. nir

