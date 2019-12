Die Fans in Königshofen wollen endlich auch einmal jubeln dürfen

Die HG Königshofen/Sachsenflur ist in der Handball-Landesliga wieder im Geschäft. Nach dem knappen 22:21 gegen Eppelheim zieht man mit dem kommenden Gegner SV Waldhof Mannheim nach Punkten gleich und kann bei einem Sieg gegen eben jenen SV sogar noch einen Platz nach oben klettern. Im letzten Spiel im Jahr 2019 will die HG auch endlich mal vor eigener Kulisse gewinnen, denn so schlimm es auch klingt: Es ist in diesem Kalenderjahr noch nicht gelungen. Gut, dass jetzt ein ebenbürtiger Gegner zu Gast ist. Die Waldhöfer haben ebenfalls erst zwei Spiele gewonnen und sind die bisher einzige Mannschaft, die gegen Eppelheim verloren hat, das lange Schlusslicht der Tabelle war. Vergangenes Wochenende gab es gegen Mosbach eine 27:31-Niederlage.

Doch die HG sollte gewarnt sein, denn überzeugend war der Auftritt in Bammental nicht. Zwar stimmte die kämpferische Einstellung und der Abwehrverbund funktionierte, doch spielerisch war es eine schwächere Partie. Doch vor eigener Kulisse sollte da mehr möglich sein. Wenn Dennis Meyer körperlich wieder hergestellt ist, wird er seiner Mannschaft nochmals unter die Arme greifen. Für das Angriffsspiel wäre man dann deutlich flexibler. Aus dem Rückraum fehlen zu oft die einfachen Tore, hier kann die HG noch einiges raus holen. Außerdem muss mehr Tempo ins Spiel, gerade nach Ballgewinnen. Neu-Trainer Sven Meder wird sich die richtige Taktik zu Recht legen und seine Mannschaft ordentlich auf das Spiel einstellen. Die HG will dieses Spiel unbedingt gewinnen, denn wie gesagt gab es 2019 noch keine Punkte in der Tauber-Franken-Halle zu bejubeln. Und nie waren sie nötiger wie jetzt. Anpfiff ist am Sonntag zu gewohnter Zeit um 17.30 Uhr. sr

