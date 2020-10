Der zweite Anzug der HG passt noch nicht richtig

TV Hemsbach – HG Königshofen/Sachsenflur 27:21

Königshofen/Sachsenflur: Müller, Berthold (beide Tor), Meyer, Karmann, Grösslein (6 Tore), Weiß, Straka, M. Fischer (5), Kaiser, Buchinger, Hiob (1), Bleckmann (5/davon 3 Siebenmeter), Hartnagel (4).

Erschwerend zu der langen Anfahrtnach Hemsbach kam für die Landesliga-Männer der HG KÖnigshofen/Sachsenflur hinzu, dass man mit Hilpert, Mayer, Fischer und Köster gleich auf vier Stammspieler verzichten musste.

Trotz diesen Widrigkeiten erwischte die HG einen Start nach Maß. Schnell ging man mit 4:0 in Führung. Die Abwehr stand sattelfest und im Angriff gelang es immer wieder Lösungen gegen die offensive Deckung der Hausherren zu finden. Auch eine frühe Auszeit des heimischen Trainers konnte dem guten Auftakt der HG Männer nicht entgegenwirken. So ging es nach einem Treffer von Lars Größlein quasi mit dem Pausenpfiff mit einem komfortablen 15:9-Vorsprung in die Kabine.

Den Beginn der zweiten Hälfte verschlief die HG im Gefühl einer sicheren Führung jedoch komplett. Die Gäste erlaubten es den Hausherren, innerhalb von nur zehn Minuten zum 18:18 auszugleichen.

Gegen nun defensiv besser stehende Gegner fehlten die leichten Rückraum-Tore von Nick Mayer. Man merkte der Mannschaft an, dass der zweite Anzug beim Ausfall gleich mehrerer Leistungsträger noch nicht eingespielt genug ist, um solch brenzlige Situationen zu überstehen. Zudem brachte man sich mit unnötigen Zeitstrafen selbst in Bedrängnis und musste die nun entfesselt spielenden Hemsbacher vorbeiziehen lassen.

Am Ende ließ sich die HG sogar etwas hängen, so dass die Auswärtsniederlage noch recht klar wurde, sie aber mit zwei oder drei Toren zu hoch ausgefallen ist.

In der kommenden Woche gilt es nun, aus den Fehlern bei der ersten Saisonniederlage zu lernen und daran zu arbeiten, wie man sie wieder abstellen kann. Am Wochenende will man den Fans zu Hause dann wieder die Tugenden zeigen, die sich die HG-Landesliga-Mannschaft selbst auf die Fahne geschrieben hat, nämlich Teamgeist, Kampf und Siegeswillen.

