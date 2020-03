Der Tabellenführer stellt sich vor

Große Aufgabe für die HG (in Rot): Der Tabellenführer wird nur schwer zu knacken sein. © Sascha Renk

Nach einer spielfreien Zeit von zwei Wochen geht es am Sonntag wieder weiter für die Landesliga-Männer der HG Königshofen/Sachsenflur. Als Vorletzter der Tabelle empfängt man den Spitzenreiter aus Großsachsen – keine leichte Aufgabe, vor allem nach der zuletzt gezeigten Leistung gegen Malschenberg. Doch auch dieses Spiel muss absolviert werden, wenngleich die Aussicht auf Zählbares sehr gering ist. Zu dominant tritt die Drittliga-Reserve aus dem Hirschberger Ortsteil Großsachsen auf. Mit einer einzigen Saisonniederlage und neun Punkten Vorsprung auf den zweiten Mosbach, ist ihnen die Meisterschaft nur noch theoretisch zu nehmen. Mit einem Sieg in Königshofen wäre der Aufstieg in die Verbandsliga unter Dach und Fach und der Titel bereits vier Spiele vor Saisonende sicher.

Hierin könnte die Chance für die HG liegen. Die letzten beiden Wochen wurde hart gearbeitet, denn zwei Siege müssten es schon noch sein, um sich vom letzten Platz zu distanzieren. Und da es gegen Gegner aus dem Mittelfeld nicht klappt, soll jetzt Großsachsen daran glauben. Zumindest will die Mannschaft von Sven Meder mehr Gegenwehr zeigen als zuletzt. Dass die Mannschaft es kann, hat sie schon gezeigt, doch ist sie einfach viel zu inkonstant in ihren Leistungen. Wenn dann der Rückstand zu groß wird, macht der Kopf komplett zu und nichts geht mehr. Sorgen auf Königshöfer Seite macht die dünnen Personaldecke, einige Akteure sind angeschlagen. Das verbleibende Personal wird versuchen, was möglich ist. Und vielleicht kann man an die Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen. Anwurf der Partie ist am Sonntag, 8. März, um 17.30 Uhr. sr

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.03.2020