Der neue Trainer Frank Munoz kann aus dem Vollen schöpfen

Die neue Runde der HG-Frauen in der Handball-Badenliga beginnt nach nicht freigegebener Halle in Viernheim nun am Sonntag um 15.30 Uhr mit dem ersten Heimspiel gegen die SG Heddesheim in der Tauber-Franken-Halle.

Die SG Heddesheim startete mit einer Niederlage gegen den letztjährigen „Fastaufsteiger“ HG Oftersheim/Schwetzingen. In der entscheidenden Phase des Spiels klappte im Heddesheimer Angriff nicht mehr viel. 13 Minuten lief man erfolglos gegen das Gästetor an und musste in dieser Zeit sechs Gegentore hinnehmen. Erst in der 55. Minute traf Linda Pauli wieder zum 15:22, aber da war das Spiel dann gelaufen. Bei der HG darf man nach dem Trainerwechsel gespannt sein, wie die gut laufende Vorbereitung in nun in Punktspielen in Zählbares umgesetzt werden kann. Der Kader hat sich nicht verändert, und so kann der Trainer Frank Munoz aus dem Vollem schöpfen. Die Mädels müssen durch einen starken Abwehrverbund die Spiele für sich entscheiden und als Einheit agieren, eine Konstanz in den Spielen, die in der letzten Saison gefehlt hat, schaffen und das neu vorgegebene Spielkonzept umsetzen. Die SG Heddesheim erwartet ein schweres Auswärtsspiel in Königshofen/Sachsenflur laut ihrer Homepage.

Das sorgfältig ausgearbeitete Hygiene-Konzept der HG erlaubt zur Freude aller Verantwortlichen 150 Zuschauer in der Tauber-Franken-Halle. Der Erwerb eines Online-Tickets ist hierbei nicht nötig. Um Wartezeiten am Halleneingang zu vermeiden, wird empfohlen, sich das erforderliche Kontaktformular auf der Homepage http://www.hg-koenigshofen-sachsenflur.de/ herunterzuladen und ausgedruckt mitzubringen. sar

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.09.2020