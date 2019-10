Der Gegner war einfach eine Nummer zu groß

TV Hardheim – Heidelsheim/Helmsheim 25:36

Hardheim: Ernst, Sander (beide Tor), Leiblein, Hefner (3 Tore), L. Schneider (2), Engels (2), Huspenina (2), P. Steinbach (2), Ohlhaut (7/davon 2 Siebenmeter), T. Schneider (3), Hönninger (1), Erbacher, Withopf (2), R. Steinbach (1).

Auch im fünften Anlauf ist für die Badenliga-Handballer des TV Hardheim das erhoffte Erfolgserlebnis ausgeblieben, da der Gegner aus Heidelsheim/Helmsheim eine ganz starke Vorstellung abgab und am Ende verdient mit 36:25 die Oberhand behielt.

Auf Hardheimer Seite hatte man sich viel vorgenommen für diese Partie, war man doch personell bestens aufgestellt. Schon nach wenigen Spielminuten zeigte sich jedoch die Übermacht des Gegners an diesem Tag. Die Gäste waren von Beginn an hellwach und wirbelten mit zahlreichen Angriffsvarianten Hardheims Abwehr ordentlich durcheinander. Dies drückte sich dann auch bereits früh in Zahlen aus. Schon nach zwölf Minuten stand es 8:2 für die Gäste. Dies gab ihnen natürlich noch mehr Sicherheit. Sie bauten ihre Angriffe geduldig auf und fanden stets zum richtigen Zeitpunkt einen Abnehmer, der letztlich ohne große Mühe zum Abschluss kam.

Auf der Gegenseite tat sich der TVH schwer, da die Abwehr der Gäste zum einen sehr gut stand und zum anderen Gästetorhüter Sascha Helfenbein einen glänzenden Tag erwischt hatte.

Nach Treffern von Tim Schneider und Philipp Ohlhaut keimte beim Stand von 5:9 zwar wieder ein Funke Hoffnung auf, doch die Gäste meisterten auch diesen kleinen „Einbruch“ bestens und schalteten noch vor der Pause ihrerseits wieder einen Gang hoch. Das Halbzeitergebnis von 17:11 drückte die Überlegenheit der Gäste klar aus.

Die Gäste knüpften nach der Pause genau da an, wo sie in der ersten Hälfte aufgehört hatten. Ehe sich der TVH richtig versah, war der Rückstand auf zehn Tore angewachsen. Längst war die Partie entschieden. Angetrieben von Hardheims erfolgreichsten Torschützen Philipp Ohlhaut versuchten die Gastgeber zwar alles, um vielleicht doch noch den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, doch die Gäste hatten stets eine passende Antwort.

Für die Gastgeber ging es schließlich nur noch darum, den Rückstand in einigermaßen erträglichen Grenzen zu halten.

Am Ende stand es 36:25 für die Gäste, die allen Grund hatten, mit ihren zahlreich mitgereisten Fans zu feiern, schließlich hat man sich mit diesem Sieg an die Tabellenspitze der Badenliga empor gearbeitet. Der TVH dagegen bleibt dagegen weiterhin im Tabellenkeller hängen, doch besteht natürlich die Hoffnung, vielleicht in der nächsten Partie in Wiesloch erfolgreich zu sein.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019