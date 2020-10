Den Trend auswärts bestätigen

Die Badenliga-Handballerinnen der HG Königshofen/Sachsenflur gastieren am Sonntag beim TV Brühl. Der hat bisher zwei seiner drei Spiele gewonnen und stehen somit aktuell auf dem vierten Tabellenplatz.

Bei den Frauen der HG zeichnete sich im Spiel am vergangenen Wochenende ein deutlicher Aufwärtstrend ab. Diesen gilt es nun auswärts zu bestätigen. Die Abwehr arbeitete zuletzt immer besser zusammen und ermöglichte so auch ihren Torhüterinnen, ins Spiel zu finden. Allerdings man aufgrund von kleineren Unkonzentriertheiten die in der Abwehr gewonnenen Bälle noch zu selten in Torerfolge im Angriff umgemünzt. An dieser Schwäche gilt es nun weiter zu arbeiten, um den ersten Auswärtssieg der Saison einzufahren. hgd

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.10.2020