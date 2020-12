Dayan spielt stark auf

Nach drei Partien ohne Sieg war es wieder an der Zeit für einen Erfolg der Rimpar Wölfe. Nach einer umkämpften Schlussphase stand ein verdienter 25:23-Erfolg gegen den HC Elbflorenz Dresden für die Heimmannschaft.

Beim Spielstand von 0:0 nach fast exakt vier gespielten Minuten bekam Kapitän Patrick Schmidt nach einem Gesichtstreffer beim Siebenmeter eine Rote Karte. Gästetorhüter Mario Huhnstock konnte weiterspielen und sein Linksaußen Julius Dierberg erzielte im Gegenzug mit dem ersten Treffer der Partie. Auch zur Pause führten die Gäste mit einem Tor Unterschied: 11:10.

Nach dem Seitenwechsel begann das Spiel sehr hektisch. Die Wölfe bekamen kurz hintereinander zwei Zeitstrafen und mussten somit in doppelter Unterzahl agieren. Dresden nutzte die Chance und legte wieder mit zwei Toren vor. Als dann Michael Schulz innerhalb kürzester zeit seine zweite Zeitstrafe bekam erhöhte Lukas Wucherpfennig mit einem seiner neun Tore auf 13:15 für seine Mannschaft. Nun hielt der starke Benedikt Brielmeier seine Farben im Spiel und verkürzte mit einer guten Wurfauswahl zweimal in Folge auf ein Tor Rückstand.

Nach einer Mallwitz-Parade beim Siebenmeter und einem weiteren Treffer von Benedikt Brielmeier, schlug die Stunde von Yonatan Dayan. Der israelische Nationalspieler musste aufgrund der roten Karte gegen Patrick Schmidt in diesem Spiel viel Verantwortung übernehmen. Die Treffer 20, 21 und 22 gingen alle auf das Konto des jungen Mittelmannes. Da die Abwehr in dieser Phase auch nichts zuließ drehten die Wölfe diese Begegnung und gingen mit 22:20 in Führung.

Den letzten Treffer der Begegnung erzielte Kreisläufer Michael Schulz nach passgenauem Zuspiel von Benedikt Brielmeier. Der Endstand von 25:23 war nach der überzeugenden kämpferischen Leistung im zweiten Durchgang hochverdient für die Wölfe. riw

