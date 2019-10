Das war nichts für schwache Nerven

TSV Buchen – TV Mosbach 26:26

Buchen: Neubauer (Tor), Nirmaier (Tor), J. Weber. (5), Kraft (1), R. Weber (2), Große, Beck, Fürst, Weis (1), Schmitt (3), Röckel (10/5), Weimer (3), Dosch (1).

Die Handball-Landesliga Nord des Badischen Handballverbands ist zurück in Buchen. Am vergangenen Samstag stand das erste Heimspiel des TSV auf dem Spielplan. Zu Gast war Derby-Gegner TV Mosbach in der Odenwaldhalle.

Der TV Mosbach war leicht favorisiert. Angeführt von Felix Knoll und Patrick Mittmann boten die Mosbacher ihre erfahrenste Truppe auf und reisten mit voller Ersatzbank an. Die ersten Minuten waren aber „Grün-Weiß“: Jonas Weber eröffnete und Simon Röckel sorgte für das schnelle 2:0. Die erste Hälfte war ausgeglichen und so ging es mit 13:11 in die Pause.

Mit zwei Strafwürfen, gleichmäßig auf beide Seiten verteilt, begann dann der zweite Durchgang. Die Führung des TSV hatte weiterhin bestand, bis den Gastgebern die Fäden etwas aus den Händen glitten. Die Gäste, die in der letzten Saison noch vorne mitspielten, bekamen durch einige Buchener Konzentrationsfehler die Chance, sich wieder heranzuarbeiten und plötzlich fiel der Mosbacher Ausgleich. Buchen reagierte mit dem sicheren Jonas Weber über außen. Doch ab diesem Moment stand die Partie auf Messers Schneide. Nach dem Ausgleich erzielte der TV nur wenige Minuten später den ersten Führungstreffer für die Gäste. Abermals glich Buchen aus, doch die Gastgeber wackelten. Aber auch die Mosbacher Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Die Disqualifikation von Patrick Mittmann sorgte für hitzige Diskussionen mit den Unparteiischen Heckele/Rogner, die jedoch wie das ganze Spiel über souverän blieben. Eine Souveränität, die auch den Buchenern in diesen paar Minuten gut zu Gesicht gestanden hätte. Die „unforced errors“ wurden nicht abgestellt und der TV Mosbach nutzte in Person von Knoll und Gehring die Gunst der Stunde. Noch drei Minuten verblieben und Marcel Gehring stellte auf 26:24 für den TV.

Spannung pur

Die letzten Minuten alleine waren dann das Eintrittsgeld wert. Ein starker Abschluss durch den hervorragend aufgelegten Jonas Weber sorgte für das 25:26 aus Buchener Sicht. Der TV Mosbach suchte sein Heil im Zeitspiel und wollte die letzten Sekunden herunterlaufen lassen. Mit angezeigtem passiven Spiel der Schiedsrichter verloren die Gäste allerdings die Kontrolle über den Ball, beim Versuch, den Konter zu verhindern, handelten sie sich mit dem Schlusspfiff auch noch eine Disqualifikation ein. Durch die Verhinderung der klaren Torgelegenheit in den letzten 30 Sekunden durch Foulspiel, folgt laut Regelbuch ein Siebenmeter Strafwurf für Buchen. Simon Röckel trat an und versenkte den Ball nach Ablauf der Spielzeit eiskalt zum 26:26-Endstand.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.10.2019