Das sollte machbar sein

Nach vier Wochen Pause geht es für die Landesliga-Männer des TSV Buchen im Spielbetrieb wieder los. In der Badischen Landesliga stehen die Buchener mit 8:8 Punkten im Mittelfeld der Tabelle und scheinen sich in der neuen Liga etabliert zu haben. Nac vier Wochen Pause im Spielplan geht es endlich wieder in der Elsenzhalle los, doch zugleich wird es das letzte Spiel im Kalenderjahr 2019 sein. Der TV Bammental, der überraschend mit 2:14 Punkten auf dem letzten Platz in der Landesliga Baden Nord liegt, sollte für den TSV ein schlagbares Team sein. Doch aufgepasst, die Odenwälder haben auswärts schon immer ihre Probleme gehabt, und das durfte man auch vor drei Jahren in Bammental feststellen. Ob die lange spielfreie Zeit dem TSV den Abend vermiest, wird man am Sonntag, 15. Dezember, um 17.30 Uhr erleben.

Im Rückblick ziehen auch die Bilder vom Buchener Erfolg im Frühjahr noch einmal vor dem geistigen Auge auf: Sonntag, 14. April 2019, 19:26 und 24 Sekunden, als das Ergebnis 34:26 auf der Anzeige in der Buchener Sport-und Spielhalle erschien, war die Freude nicht mehr zu halten. Nach drei Jahren Abstinenz war man endlich wieder in der Landesliga Baden Nord vertreten, und dort hat man sich bis jetzt gut eingewöhnt. Man hofft beim TSV Buchen, dass das Ziel Klassenerhalt in jedem Falle zu schaffen ist. tsv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.12.2019