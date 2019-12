Das große Ziel: Zu Hause punkten

Die Frauen der HG Königshofen/Sachsenflur erwarten am Sonntag, 8. Dezember, um 15.30 Uhr in der heimischen Tauber-Franken-Halle das Schlusslicht der Badenliga die TV Viktoria Dielheim. Nach der hohen Niederlage zuhause gegen die TSG Wiesloch brennen die Frauen in Rot auf Wiedergutmachung gegen den Aufsteiger TV Viktoria Dielheim. Diese verbuchen bisher erst zwei Punkte auf ihrem Pluskonto. Aber gerade deshalb ist der Gegner nicht zu unterschätzen, der letzte Woche knapp gegen den TSV Viernheim gewonnen hatte. Für die HG-Frauen aus Königshofen und Sachsenflur gilt es, vor allem die vielen technischen Fehler im Angriff zu vermeiden und zu der alt bekannten kompakten Abwehr zurück zu kehren.

Mit dem nötigen Kampfgeist und Siegeswillen sowie einer geschlossenen Mannschaftsleistung wollen die HG-Frauen endlich die ersten beiden Heimspielpunkte im Taubertal behalten. mw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019