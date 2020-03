Das Abstiegsgespenst ist nun vertrieben

HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim – TG Eggenstein 32:20

Dittigheim/Tauberbischofsheim: Gluhak, Biesinger (beide Tor), Hartmann, Rother (5), Thomas Keupp, Karl (1), Küpper (1), Mayer (3), Bodo´ (11/davon 5 Strafwürfe), Engert, Steffen Gärtner (5), Bitsch (6).

Die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim hat die heimische Grünewaldhalle in den letzten Wochen mehr und mehr zu einer Festung ausgebaut. Das bekam am Samstag auch die TG Eggenstein deutlich zu spüren. Der Tabellenfünfte der Verbandsliga aus dem Kreis Karlsruhe hatte im Taubertal nur wenig zu bestellen und kassierte am Ende eine deutliche 20:32-Niederlage. Mit diesem verdienten Erfolg fuhren die Gastgeber aus ihren bisherigen neun Heimspielen bei zwei Niederlagen und einem Unentschieden den sechsten Sieg ein. Gleichzeitig verbesserten sie sich auf 17:21 Punkte, womit sie zumindest vorübergehend einen weiteren Tabellenplatz nach vorne rückten. Das Abstiegsgespenst scheint damit vertrieben, die „Grün-Weißen“ haben Anschluss ans Mittelfeld gefunden.

Die zahlreichen heimischen Zuschauer sahen erneut eine starke, mannschaftlich geschlossene Leistung ihres Teams. Entsprechend positiv äußerte sich auch HSG-Coach Martin Keupp, vor allem über das Spiel seiner Mannschaft in der zweiten Hälfte.

Den Hausherren gelang vom Anpfiff weg ein schnelles Tor, doch Eggenstein ließ sich dadurch nur wenig beeindrucken und legte zum 2:1 und 3:2 jeweils einen Treffer vor. Die HSG tat sich in dieser Anfangsphase schwer, in die Partie zu finden. Schwache Abschlüsse und schlampige Pässe eröffneten den Gästen wiederholt Chancen, den Vorsprung weiter auszubauen. Lediglich HSG - Keeper Mike Biesinger, der insgesamt eine starke Leistung bot, hielt sein Team mit großartigen Paraden im Spiel.

Zwei übernehmen das Kommando

Doch dann kam urplötzlich die große Wende. Wie aufgedreht übernahmen Aufbauspieler Felix Rother und Viktor Bodo´ das Kommando. Mit schnellen, Kombinationen brachten sie ihren Kreisläufer Steffen Gärtner gekonnt ins Spiel, der innerhalb weniger Minuten vier sehenswerte Treffer in Folge zur 6:3-Führung markierte. Rother und Bodo´ erhöhten den Vorsprung dann noch auf 8:3 und zwangen Gästecoach Ratzel eine erste Auszeit zu nehmen. In der Folgezeit boten sich beide Kontrahenten ein Spiel auf Augenhöhe. Die TG steckte nie auf und verkürzten ihren Rückstand über 9:11 bis zur Pause auf 9:12.

Nach dem Wechsel markierte Eggenstein den ersten Treffer zum 10:12, doch die Gastgeber blieben weiter am Drücker. Innerhalb von fünf Minuten bauten sie ihren Vorsprung auf 17:10 aus, die Partie war damit entschieden. In dieser Phase hatte auch noch HSG-Keeper Chris Gluhak seinen Auftritt, indem er drei von vier gegnerischen Strafwürfen parierte. Viktor Bodo´, mit elf Treffern erfolgreichster Torschütze, glänzte auf Zuspiel von Felix Rother noch mit einem herrlichen „Kempa -Trick“ zum 23:12. Das Match war zu diesem Zeitpunkt längst entschieden. Am Ende stand ein verdienter 32:20-Erfolg der Gastgeber, die nach diesem Glanzauftritt mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben.

