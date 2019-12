Das 19:18 war mühsam

David Fischer macht sich lang für das mühsame 19:18 der HG. © Renk

HG Königshofen/Sachsenflur – Waldhof Mannheim 19:18

Mit Mühe und Not gewann die HG Königshofen/Sachsenflur ihr erstes und letztes Heimspiel der Saison. Mit 19:18 behielten die Gastgeber in einer äußerst schwachen Landesligapartie die Oberhand und setzten sich so vom SV Waldhof Mannheim in der Tabelle ab.

Die erste Halbzeit dominierten die ersatzgeschwächten Waldhöfer.

...