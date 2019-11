Da wäre mehr drin gewesen

HSV Main-Tauber – TG Würzburg 29:25

HSV Main-Tauber: M. Schack (Tor,; B. Schack (Tor), T. Roesler-Schlueter 10, K. Roesler-Schlueter 4, Hingerl 4, Michel 3, Lejic 2, Eichelbrönner 2, Enzfelder 2, Kunzmann 1, Witt 1, Merola, Diehm. – Zuschauer: 80.

„Es war ein Sieg, geglänzt haben wir jedoch nicht. Da muss nächste Woche gegen Großlangheim mehr kommen“, so HSV-Trainer Konrad Michel nach der Partie gegen Würzburg in der Handball-Herren Bezirksliga-Südwest Unterfranken. Zu Beginn sprach vieles dafür, dass die Wertheimer kurzen Prozess mit der TGW machen. Man konnte sich defensiv einige Bälle erarbeiten und dadurch das eigene Tempospiel aufziehen. Nach zehn Minuten führte der Meister mit 7:2.

Doch statt die Führung weiter auszubauen, verloren die Hausherren nun völlig den Faden. So schnell wie man sich den Vorsprung erarbeiten konnte, so schnell war er wieder verspielt. Konrad Michel reagierte auf den Treffer zum 7:7 mit einer Auszeit, doch auch diese brachte die Leichtigkeit der Anfangsminuten nicht zurück. Man schaffte es dennoch, eine Zwei-Tore-Führung mit in die Pause zu nehmen. Auch nach dem Seitenwechsel spielte der Gastgeber weit unter seinen Möglichkeiten. Überhastete und unpräzise Abschlüsse in Kombination mit einfachen defensiven Stellungsfehlern machten es der TGW leicht im Spiel zu bleiben. Zwar erhöhte man auf 20:16, doch auch in dieser Phase schaffte man es nicht, sich deutlicher abzusetzen. So blieb die Partie lange eng. Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff gelang es den Würzburgern, auf 24:22 zu verkürzen. Der Ausgleich war in Reichweite für die Gäste, doch diese spielten nicht fehlerfrei. Angeführt vom zehnfach erfolgreichen Tim Roesler-Schlueter setzten sich die Hausherren wieder mit vier Toren ab. Dies war angesichts der verbliebenen Spielzeit zu viel für die TGW, und so gewann der HSV verdient mit 29:25. Klar ist, dass man sich in der kommenden Woche steigern muss. Dann geht es zum Tabellenführer nach Großlangheim. Trainer Michel ist dennoch froh über die zwei Punkte: „Wir liegen mit vier Siegen aus fünf Partien absolut im Soll. Spielerisch haben wir natürlich Luft nach oben. Mir hat jedoch gefallen, dass wir phasenweise ein gutes Tempospiel hatten. Wir müssen aber definitiv konstanter spielen. Großlangheim ist nochmal ein anderes Kaliber.“ hsv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019