Da ist etwas möglich

In der vergangenen Saison ging der VfL Gummersbach in seine erste Runde in der zweiten Handball-Bundesliga. Der direkte Wiederaufstieg war natürlich das Ziel, doch bereits zu Saisonbeginn setzte es empfindliche Niederlagen. Im Laufe der Runde kam man immer besser in Fahrt, doch Corona machte einen Strich durch alle Aufstiegsambitionen. Nun steht also der nächste Anlauf auf den Wiederaufstieg an. Gummersbach spielt am Mittwoch um 20 Uhr in der Würzburger „s.Oliver-Arena“ gegen Rimpar.

In der zurückliegenden Spielzeit waren die Duelle zwischen dem VfL und den „Wölfen“ immer sehr umkämpft. Über lange Zeit hielt Rimpar mit, aber letztlich holte der VfL sich zweimal beide Punkte. Die größte Überraschung im Team der „Blau-Weißen“ gab es auf der Trainerposition: Gudjon Valur Sigurdsson beendete seine aktive Spielerkarriere und wechselte auf die Trainerbank seines ehemaligen Clubs. Dieser Coup sorgte deutschlandweit für Aufsehen und für eine gehörige Aufbruchsstimmung bei den Oberbergischen.

Sigurdsson sagte vor kurzem in einem Interview, dass er ohne Corona wahrscheinlich noch selbst spielen würde. Doch in dieser Situation war die Möglichkeit auf einen sofortigen Einstieg ins Trainergeschäft sehr verlockend für den Isländer.

Voll im Soll

Die bisherigen Ergebnisse lassen auch keinen Zweifel daran, wo es in diesem Jahr für die Gummersbacher hingehen soll. Der Kampf um den Aufstieg geht in dieser Saison nur über den VfL Gummersbach. Nach einem furiosen 40:25-Sieg gegen den Aufsteiger aus Fürstenfeldbruck gab es im zweiten Saisonspiel gegen den ASV Hamm-Westfalen die erste und bisher einzige Niederlage. Wenn man sich den Kader genau anschaut, erkennt man, dass es ein klares Gerüst aus erfahrenen Spielern gibt. Im Tor steht Matthias Puhle, der mit seinen 35 Jahren schon seit langem zwischen den Pfosten beim VfL steht und der Defensive Stabilität geben soll. Im Rückraum sollen Timm Schneider, Alexander Hermann und Janko Brozovic Verantwortung übernehmen.

Am Kreis gehört Tin Kontrec mit 31 Jahren zum erfahrenen Kreis beim VfL Gummersbach. Auch auf den Außenpositionen hat man mit Rückkehrer Raul Santos auf Linksaußen, sowie Lukas Blohme und Tobias Schröter auf Rechtsaußen einiges an Bundesliga-Erfahrung zu bieten. Ergänzt wird die Mannschaft mit verheißungsvollen Talenten wie Fynn Herzig auf Rückraummitte, Diogo Valerio im Tor oder Jonas Stüber und Ellidi Snaer Vidarsson am Kreis. Auch aus der eigenen Akademie kommen immer wieder neue Talente in den Kader der Profis.

Für einen wird diese Begegnung ein ganz besonderes Spiel: Mittelmann Yonatan Dayan trifft auf seine alten Mannschaftskollegen, nachdem er im Sommer vom VfL Gummersbach nach Rimpar wechselte. In dieser Saison zeigte der junge Israeli, welcher zuletzt für seine Nationalmannschaft im Einsatz gewesen ist, auch schon bereits häufiger, warum man ihn geholt hat.

Gegen den VfL wird es natürlich eine extrem schwierige Partie für die Mannschaft von Trainer Ceven Klatt, aber in der „s.Oliver Arena“ wurde schon mancher Favorit geschlagen. Wenn „die Wölfe“ ihre Leistung abrufen, werden und alles was sie haben dem VfL entgegenwerfen, dann ist auf jeden Fall etwas möglich.

In den vergangenen Wochen fehlte vielleicht etwas das nötige Glück, um doppelt zu punkten. Doch auch in den Begegnungen gegen solche Topteams kann man sich eben dieses Glück erarbeiten und vielleicht für eine Überraschung sorgen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.11.2020