Corona: Spiel der „Wölfe“ ausgefallen

Es hätte eines der Saisonhighlights für die DJK Rimpar Wölfe werden sollen, doch wenige Stunden vor dem Anpfiff der Partie kam die Meldung, dass die Begegnung am Mittwoch nicht stattfinden kann. Es ist eine weitere Begegnung, die dem Corona-Virus kurzfristig zum Opfer fiel. Auch ohne Zuschauer, es wäre wohl eines der Spitzenspiele in dieser Saison geworden. Die Meldung der Absage erreichte das „Wolfsrevier“ am Mittwoch um kurz nach 13 Uhr von den Gästen aus Gummersbach. Der Gegner war gerade bereit zur Abreise nach Mainfranken und bereits im Kollektiv am Mannschaftsbus versammelt, als die Meldung eines positiven Corona-Falles den ehemaligen Bundesliga-Dino ereilte. Die gesamte Mannschaft begab sich unverzüglich in Quarantäne. riw

