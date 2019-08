Ceven Klatt zufrieden mit Leistung

TuS N-Lübbecke – DJK Rimpar Wölfe 23:23

TuS N-Lübbecke: Tatai (14/1 Paraden), Becvar (3), Genz (6/1), Walczak, Bechtloff, Gierak, Bagaric, Strosack (4), Mundus, Spohn (2), Schade (1), Orlowski, Speckmann (7).

DJK Rimpar Wölfe:, Brustmann (9/1 Paraden); Schömig (3), Böhm, Karle (1), Gempp (2), Schmidt (2), Kaufmann (1), Siegler (2), Meyer, Schulz (3), Backs (1), Brielmeier (3), Herth (1/1), Sauer (4). – Zuschauer: 1182.

Der neue Trainer der DJK Rimpar Wölfe, Ceven Klatt, war am Ende zufrieden mit dem, was seine „Jungs“ da am Samstag in der Merkur Arena in Lübbecke abgeliefert haben: „Wir hatten viel Respekt vor dem TuS“, sagte er nach dem 23:23-Unentschieden. „Meine Mannschaft fand aber gut in die Partie und hat vieles, was wir uns erhofft hatten, gut umgesetzt. Die Jungs spielten sehr diszipliniert und auch mit viel Leidenschaft. Wir hatten den Nettelstedter Rückraum oft gut im Griff und konnten das TuS-Umschaltspiel so manches Mal unterbinden.“ Die Gegenseite schlief allerdings auch nicht, wie Klatt einräumt: „Lübbecke hat auch unser Umschaltspiel oft erfolgreich bekämpft. Beide Teams waren gut aufeinander eingestellt.“ Der ebenfalls neue Trainer des TuS, Emir Kurtagic, brachte mit seinem Rimparer Amtskollegen diesen Zweitliga-Abend der noch taufrischen Saison im Gleichklang auf den Punkt: „Es war ein gerechtes Unentschieden.“ red

