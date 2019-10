Bundesliga-Absteiger einfach abgezockter

DJK Rimpar Wölfe – SG BBM Bietigheim 23:26

Rimpar: Brustmann, Wieser (beide Tor), Schömig (3 Tore), Böhm, Karle (1), Gempp, Schmidt, Kaufmann (1), Siegler (5), Meyer, Schulz (1), Backs (2), Brielmeier (9), Herth (1), Sauer.

Zuschauer: 2146.

Vor der Saison-Rekordkulisse von 2146 Zuschauern in der Würzburger s.Oliver-Arena durften am Ende die Gäste völlig verdient jubeln. Der Bundesliga-Absteiger agierte abgezockter und phasenweise auch leidenschaftlicher. Den Wölfen fehlten an diesem Abend einfach ein paar Prozentpunkte, um dieses Spiel gewinnen zu können. Zum Ende der Partie kamen die Hausherren noch einmal etwas auf, aber letztlich konnte die Partie, auch aufgrund der schwindenden Kräfte, nicht mehr gedreht werden. Der 23:26 Erfolg für Bietigheim ging, wenn man die volle Spielzeit betrachtet, in Ordnung und war auch aufgrund der guten Leistung der Gäste verdient.

Zur Pause lagen die Unterfranken mit 9:11 hinten. Nach dem Seitenwechsel kam das Team von Trainer Ceven Klatt zwei Mal bis auf ein Tor heran (11:12 und 12:13), zu mehr reichte es aber nicht. In der Folge jedoch häuften sich die Fehler im Spiel der Hausherren, während Gäste in der Abwehr nochmals einen Gang hoch schalteten. Spätestens beim Stand von 15:22 in der 50. Minute war die Vorentscheidung gefallen.

Für die Wölfe geht es bereits kommenden Samstag mit dem nächsten Top-Spiel weiter. Das Auswärtsspiel beim Zu Hause noch ungeschlagenen ASV Hamm-Westfalen wird zum nächsten Gradmesser für das Team aus Mainfranken. drw

