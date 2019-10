Bis zuletzt Paroli bieten: Martin Keupp setzt auf die Moral seiner Truppe

Nach vier Partien ist die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim mit 2:6 Zählern in der Handball-Verbandsliga-Tabelle nahe an die Abstiegsplätze gerückt. Natürlich gestaltet sich der Verbandsliga Spielplan mit fünf Auswärtsspielen in Folge für das Team nicht gerade vorteilhaft, doch das sollte die „Grün-Weißen“ nicht zu sehr beschäftigen. Trotz ihrer bisher mageren Punktausbeute konnten sie durchaus zeigen, dass sie in dieser Klasse mithalten können. Dazu muss allerdings alles zusammenpassen, vor allem sollte die eigene Fehlerquote minimiert werden. Dann stellen sich die Erfolge sicher von alleine ein. Bisher fehlte der Keupp-Truppe allerdings etwas die Konstanz. Das liegt natürlich auch daran, dass die Mannschaft noch nie komplett auflaufen konnte, stets musste improvisiert werden. Entsprechend treten die „Grün-Weißen“ auch die Reise nach Eggenstein als Außenseiter an. Das Trainergespann Martin und Thomas Keupp jedenfalls ist um seine Arbeit nicht zu beneiden. Wegen Verletzung, beziehungsweise aus beruflichen Gründen werden mit Jonathan Mohr, Viktor Bodo, Tizian Hartmann und Felix Rother auch am Sonntag definitiv wieder vier Stammspieler fehlen, zudem ist Tobias Karl leicht angeschlagen. Anpfiff im Sportzentrum in Eggenstein ist um 17 Uhr.

Ähnlich „bescheiden“

Nach dem Abstieg aus der Badenliga schafften die Gastgeber in der letzten Verbandsligasaison auf Anhieb einen hervorragenden siebten Tabellenplatz. Doch in die laufende Runde starteten sie ähnlich bescheiden wie die Taubertäler. Die beiden Auftaktspiele in Walzbachtal und zu Hause gegen Hockenheim gingen knapp verloren.

Dann jedoch fand das Team aus dem Kreis Karlsruhe schnell seinen Rhythmus und holte mit 29:19 in Langensteinbach, 30:20 in Ettlingen und 28:21 zu Hause gegen Dossenheim drei klare Siege in Folge. Damit liegt Eggenstein aktuell mit 6:4 Punkten auf Tabellenrang drei. Nicht allein aufgrund dieses positiven Laufs fällt der TG in diesem Match klar die Favoritenrolle zu.

Die HSG ist natürlich gewarnt. Sie weiß, dass die Trauben in Eggenstein sehr hoch hängen, dennoch wird die Mannschaft alles versuchen, um vielleicht doch für eine Überraschung zu sorgen. Trainer Martin Keupp kann personell erneut nicht aus dem Vollen schöpfen, er setzt dennoch auf die Moral seiner Truppe und sieht durchaus positive Ansätze. Schließlich sind zwei der bisher drei erlittenen Niederlagen der Kreisstädter nicht unbedingt der Spielstärke der jeweiligen Gegner, sondern eher dem eigenen Unvermögen zuzuschreiben.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019