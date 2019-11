Bis jetzt noch nicht verloren

Etwas durchatmen konnte der TV Hardheim nach seinen beiden letzten Siegen gegen Wiesloch und Friedrichsfeld. Das war nicht nur gut für die Moral innerhalb der Mannschaft, sondern auch für das Selbstbewusstsein, um die anstehenden Aufgaben angehen zu können.

Viel Zeit zum Feiern blieb nicht, denn der Fokus ist bereits auf die nächste Partie gerichtet, und die hat es erneut in sich. Die Reise zum Tabellenzweiten aus Knielingen wird zu einer fast unlösbaren Aufgabe, da sich der Namensvetter in seinen bisherigen sechs Partien äußerst souverän präsentiert und keine einzige Partie verloren hat. Das Tabellenbild verdeutlicht zudem die Stärke der Mannschaft, die ganze drei Spiele weniger absolviert hat als der Tabellenführer von der SG Heidelsheim/Helmsheim und dennoch nur einen Punkt Rückstand aufweist.

Damit wird schnell klar, was den TVH am Sonntag, 17. November, erwartet, wenn er um 17.30 Uhr in Knielingen antritt. Fünf der sechs Siege hat der TV Knielingen sehr deutlich gewonnen, während man gegen Pforzheim/Eutingen mit einem Tor Vorsprung aber dennoch als Sieger hervor ging. Allein gegen Stutensee fehlte ein Treffer zum Sieg und damit ist die Mannschaft des 34-jährigen Spielertrainers Jochen Werling als einziges Team der Badenliga noch ungeschlagen. Auf Hardheimer Seite stehen bereits fünf Niederlagen zu Buche, während die letzten beiden Siege die Bilanz dann doch etwas verschönern. In allen Spielen konnte der TVH seine Stärken durchaus ausspielen, wenn am Ende auch oft das Quäntchen Glück fehlte, etwas Zählbares aus der Partie mitnehmen zu können.

An sich glauben

Mit den beiden zurückliegenden Siegen sollte allerdings nicht nur das Selbstbewusstsein zurückgekehrt sein, sondern auch der Glaube, auch einmal ein Spiel für sich zu entscheiden, wenn es mal bei einem favorisierten Gegner nicht so läuft. Deshalb möchte Hardheims Coach Lukas Dyszy die Hausherren am Sonntag von Beginn an unter Druck setzen und zu Fehlern zwingen, die man auf Hardheimer Seite nutzen möchte. Sollte die Mannschaft von Spielertrainer Jochen Werling erstmal in Schwung kommen so wird es schwer werden diese in eigener Halle zu schlagen. Eine solide Abwehrleistung wie zuletzt gegen Friedrichsfeld wäre ein weiteres Mittel, um zum Erfolg zu kommen und darauf wird Hardheims Coach seine Akzente setzen. Man darf nichts unversucht lassen, um möglicherweise eine Überraschung zu landen. So wird sich Hardheims Coach schon die richtige Taktik für seine Mannschaft zurechtlegen, um in Knielingen bestehen zu können.

