Beste Leistung bei einer Niederlage

Das Drehbuch war eigentlich längst geschrieben und hätte nicht besser sein können. Am kommenden Samstag hätten die Zweitligahandballer der DJK Rimpar Wölfe in ihrem letzten Heimspiel der Saison 2019/20 im fränkischen Derby den HSC 2000 Coburg empfangen. Vielleicht wäre Rimpar für die Oberfranken der entscheidende Stolperstein auf dem Weg in Richtung 1. Liga geworden? Vielleicht wäre Rimpars

...