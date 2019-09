Aufsteiger kassiert am Ende eine klare Niederlage

HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim – TSV Rot 20:29

Dittigheim/TBB: Christian Gluhak, Jonas Berthold (beide Tor), Felix Rother 10/davon 3 Strafwürfe), Tobias Ehler (1), Tizian Hartmann, Jonathan Mohr (2), Tobias Karl (2), Florian Brezina, Niklas Küpper (3), Nick Mayer (1), Alexander Bitsch, Carlo Hartnagel (1), Dominik Gärtner, Max Engert.

Gleich zum Saisonauftakt musste die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim gegen den TSV Rot, eines der absoluten Spitzenteams der Liga antreten.

Die Gäste waren natürlich ins Taubertal gereist, um beim Aufsteiger beide Punkte zu entführen, zumal sie nach mehreren vergeblichen Anläufen in dieser Runde als erster Anwärter auf die Meisterschaft gehandelt werden. Entsprechend motiviert und konzentriert startete der Favorit ins Spiel und übernahm schnell das Kommando. Doch die Gastgeber ließen sich dadurch nicht einschüchtern. Obwohl mit Kapitän Steffen Gärtner und Goalgetter Viktor Bodo zwei wichtige Stützen verletzungsbedingt fehlten, konnten die „Grün-Weißen“ lange dagegenhalten und die Partie bis Mitte der zweiten Spielhälfte offen gestalten. In der Schlussphase fiel die HSG allerdings völlig auseinander und verlor am Ende deutlich mit 20:29 Toren.

Kampfbetontes Spiel

Vor allem im ersten Durchgang boten sich beide Mannschaften in der proppenvollen Grünewaldhalle ein kampfbetontes offenes Spiel auf Augenhöhe. Auf beiden Seiten dominierten zunächst die Abwehrreihen, wobei sich die beiden Keeper zunächst in nichts nachstanden. Im Angriff wirkten die körperlich überlegenen Gäste in ihrer Spielanlage etwas reifer. Rot erwischte auch den besseren Start und lag schnell mit 3:1 vorne, doch die Gastgeber kämpften sich ins Spiel und schafften bis zur siebten Minute wieder den Gleichstand zum 3:3. In der Folgezeit ließen die „Grün-Weißen“ einige klare Torchancen liegen, was die Roter eiskalt nutzten. Über 6:3 bauten sie ihren Vorsprung bis Mitte der ersten Spielhälfte auf 9:5 aus.

In einer ersten Auszeit brachte das HSG-Trainergespann Thomas und Martin Keupp ihr Team wieder auf Vordermann. Es folgte die stärkste Spielphase der Gastgeber. Der Ball lief jetzt schnell und sicher durch die eigenen Reihen und eröffnete klare Torchancen. Angetrieben von Spielmacher Felix Rother, der allein 10-mal ins „Schwarze“ traf, kämpften sich die Kreisstädter ins Spiel zurück und Neuzugang Jonathan Mohr schaffte Sekunden vor dem Pausenpfiff den Ausgleichstreffer zum 12:12.

Nach dem Wechsel boten sich die beiden Kontrahenten zunächst ein ausgeglichenes Spiel. Doch mit dem Anschlusstreffer zum 16:17 verloren die Gastgeber unverständlicherweise völlig den Faden. Im Stil eines Spitzenteams schafften die Neckartäler innerhalb von elf Minuten einen 8:0-Lauf zum 16:25. Diesen Vorsprung verwaltete der Favorit schließlich bis zum Endstand von 20:29. Insgesamt war der Sieg des TSV Rot sicher verdient, er fiel allerdings um einige Tore zu hoch aus.

