Aufsteiger bleibt chancenlos

HSV Main-Tauber TV Dettelbach 34:23

HSV Main-Tauber: B. Schack (Tor); M. Schack (Tor); Roesler-Schlueter 9; Kunzmann 8/2; Michel 7; Enzfelder 4; Brem 2; Lejic 2; Merola 1; Hingerl 1; Diehm; Eichelbrönner; Witt.

Zuschauer: 100.

Dem HSV Main-Tauber gelang im ersten Spiel des Trainergespanns Diehm/Roesler ein guter Start ins neue Jahr der Handball-Herren-Bezirksliga Südwest Unterfranken. Mit 34:23 bezwang man den Aufsteiger aus Dettelbach. Dabei spielten die Gäste, die zuletzt vier Niederlagen in Folge hinnehmen mussten, zunächst gut mit. Nach rund acht Minuten lag der Meister mit 2:4 zurück. Verunsichern ließ man sich vom Fehlstart jedoch nicht. So dauerte es nicht lange, bis die Wertheimer ausglichen. Der HSV bekam nun allmählich Oberwasser und ging durch einen vier Tore Lauf mit 10:7 in Führung. Zwar schaffte es Dettelbach, zwischenzeitlich nochmal auf 11:10 zu verkürzen, die spielbestimmende Mannschaft waren jedoch klar die Gastgeber. Es gelang den Wertheimern, die Führung bis zur Pause auf 17:12 auszubauen.

Nach dem Seitenwechsel galt es, nicht denselben Fehler wie im Hinspiel zu machen, in dem man eine komfortable Halbzeitführung im Handumdrehen verschenkte. Wie es schien, hatte man daraus gelernt.

Defensive lässt wenig zu

Die Defensive ließ weiterhin wenig zu. Offensiv forcierte man nun noch stärker das schon im ersten Durchgang starke Kreisspiel. Dementsprechend schnell erhöhten die Hausherren auf 23:14. Der HSV schaltete angesichts der komfortablen Führung nun einen Gang zurück. Zwischenzeitlich verkürzten die Gäste den Rückstand noch einmal auf sechs Tore, mehr war jedoch auch aufgrund vieler technischer Fehler nicht drin. In der Schlussphase ließen dann die Kräfte beim Aufsteiger nach.

Dies nutzten die Wertheimer in Person von Spielertrainer Kevin Roesler-Schlueter, der die letzten fünf Treffer seines Teams beisteuerte, eiskalt aus. Unter dem Strich steht ein ungefährdeter 34:23-Heimsieg gegen tapfere Aufsteiger, die mit weniger individuellen Fehlern durchaus Chancen auf ein besseres Ergebnis gehabt hätten. Die Dettelbacher verpassten die Überraschung und den damit verbundenen Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

Dagegen bleibt der HSV weiterhin in Schlagdistanz zu den Spitzenrängen und kann in der kommenden Woche mit breiter Brust in das Topspiel gegen die noch ungeschlagenen Heidingsfelder gehen. Kevin Roesler freut sich über den ersten Sieg als Trainer und lobt die Mannschaft: „Wir haben die Sachen, die wir uns vorgenommen haben, gut umgesetzt.“ mma

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.01.2020