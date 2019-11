Aufholjagd ging kräftig in die Hose

HG Saase – HG Königshofen/Sachsenflur 30:19

Königshofen/Sachsenflur: Wilm, Schneider (beide Tor), Adelmann (4 Tore), Roth (1), Edelmann (5/davon 1 Siebenmeter), Fürst (1), Collmann (6), Lang (2/1), Scherzinger, Bärlein, Koßbiehl.

Und täglich grüßt das Murmeltier! Mit diesem Titel kann man den Auftritt der HG-Badenliga-Handballer bei der HG Saase überschreiben werden.

HG ohne Durchschlagskraft

Wie in den vergangenen Spielen waren im Angriff wieder einmal zu leichte und vor allem zu viele Ballverluste, technische Fehler sowie eine fehlende Durchschlagskraft und Entschlossenheit ausschlaggebend für die hohe Niederlage, die das Frauenteam der HG Königshofen-Sachsenflur hinnehmen mussten. Hinzu kommt noch die instabile Abwehr, die wenig Konsequenz und oftmals zu großen Lücken aufwies, so dass es dem Gegner gelang, immer wieder zu einfachen Toren zu kommen.

5:0-Lauf der Gastgeberinnen

Während die Partie in den ersten fünf Minuten bei einem Stand von 2:2 noch ausgeglichen war, nutzten die Gastgeberinnen von der HG Saase fortan die unsicher stehende Abwehr der HG Königshofen/Sachsenflur schonungslos aus und zogen mit einem 5:0-Lauf schnell auf 7:2 in der 14. Minute davon.

Eine Auszeit von Trainer Alexander Schad, in der noch einmal an den Kampfgeist appelliert wurde, sollte die Wende bringen. Dies gelang zunächst auch und die HG-Frauen verringerten den Rückstand bis zur 19. Minute auf 8:5 aufholen. Allerdings war dies nicht von langer Dauer und die Spielerinnen aus Großsachsen zogen wieder davon, indem sie ihren Vorsprung auf 16:8 ausbauten. Mit diesem Ergebnis ging es schließlich in die Halbzeit. hier versuchte Schad noch einmal, seiner Mannschaft taktische Mittel für die zweite Hälfte mit auf den Weg zu geben. Auch ein Wechsel auf der Torwartposition sowie die Umstellung der Abwehr auf eine 5:1-Formation, sollte die HG wieder ins Spiel bringen. Doch dann misslang die Mission „Aufholjagd“ völlig. Vorne im Angriff wurde weiterhin unentschlossen, ideenlos und mit wenig Laufbereitschaft gespielt, so dass in den ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff lediglich zwei Tore auf Seiten der Gäste-HG zu verzeichnen war.

Viel zu große Lücken

Wie schon in der ersten Hälfte beinhaltete die Abwehr viel zu große Lücken, was die Damen der HG Saase einlud, diese erfolgreich zu nutzen und sich so problemlos mit einem 6:0-Lauf abzusetzen. So stand es in der 41. Minute bereits 23:10. Auch in den restlichen 19 Minuten bot sich das gleiche Bild, so dass die gegnerische Mannschaft mit einem Stand von 27:16 in der 53. Minute und letztendlich einem Endergebnis von 30:19, einen nie gefährdeten Sieg einfahren konnte.

Nächstes Spiel gegen Wiesloch

Wenn sie wieder Erfolg haben wollen, müssen die HG-Spielerinnen endlich wieder aufwachen und zu alter Entschlossenheit zurückfinden. Dazu muss bei jeder einzelnen Spielerin wieder mehr Kampfgeist vorhanden sein sowie eine Torgefahr von allen Positionen ausgestrahlt werden muss.

Um am kommenden Sonntag, 24. November, um 16.15 Uhr das Heimspiel gegen die TSG Wiesloch bestehen zu können, müssen die vielen technischen Fehler und die einfachen Ballverluste abgestellt werden. Außerdem sollte die Abwehr zu einer stabilen Form finden.

Nur dann kann es gelingen, dass das Frauenteam der HG Königshofen-Sachsenflur endlich einmal wieder einen Sieg in der Badenliga auf ihrem eigenen Konto verzeichnen kann. hgd

