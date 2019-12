Aufholjagd begann zu spät

Josefin Adelmann im Einsatz – die HG-Frauen verloren trotzdem. © Renk

Königshofen-Sachsenflur – Dielheim 21:22

Königshofen/Sachsenflur: Wilm, Schneider (beide Tor), Grünewald, Dittmann (2), Adelmann (4), Roth, Edelmann (5), Fürst(3), Scherzinger, Bährlein, Koßbiehl, Collmann (5), Lang (2).

Die Frauen der HG Königshofen/Sachsenflur empfingen das Schlusslicht der Badenliga-Tabelle, die TV Viktoria Dielheim. Die Gegnerinnen starteten schon wegen nicht Erfüllung des Schiedsrichtersolls mit -4 Punkten in die Saison und wollten die zwei Punkte mit nach Hause nehmen. Eigentlich wollte die HG das verhindern, doch es sollte anders kommen als sich es das Team von Trainer Alexander Schad vorgestellt hatte. Die Frauen aus Dielheim gingen mit einem Stand von 1:4 in der 7. Minute in Führung. Trainer Schad appellierte in dieser Zeit an seine Mannschaft jetzt wach zu werden. Die Dielheimerinnen gingen mit einer Führung von 7:9 in die Halbzeitpause.

Mit Wiederanpfiff änderte sich am Anfang nicht viel im Spiel der Messestädterinnen. Auf der Uhr waren noch 30 Sekunden zu spielen und durch den verwandelten Siebenmeter der HG-Frauen war es nur noch ein Tor Unterschied. Doch am ende hieß es 21:22 für die TV Viktoria Dielheim. Das letzte Heimspiel der Hinrunde findet am Sonntag, 15. Dezember, um 15.30 Uhr in der Tauber-Franken-Halle statt. mw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019