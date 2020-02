Ansprache wirkt schnell

TSV Bayer Dormagen – DJK Rimpar Wölfe 20:21

Rimpar: Brustmann, Wieser (ein Siebenmeter) – Schömig 1, Böhm, Karle, Gempp 1, Schmidt, Kaufmann 2, Siegler 2, Schulz, Backs, Brielmeier 5, Herth 4/1, Sauer 6.

Spielfilm: 2:0 (6.), 5:1 (11.), 5:3 (17.), 7:3 (19.), 8:5 (23.), 9:7 (Halbzeit), 9:9 (33.), 11:10 (36.), 12:13 (39.), 15:14 (42.), 15:17 47.), 17:17 (50.), 18:20 (53.), 19:21 (55.), 20:21.

Die DJK Rimpar Wölfe hat im Zweitliga-Auswärtsspiel beim TSV Bayer Dormagen einen knappen Sieg errungen. Mit 21:20 gewannen die Mannen von Ceven Klatt beim Tabellennachbar. Dabei starteten die Gäste schwach und lagen schnell 0:4 hinten. Da die Schiedsrichter eine recht harte, aber vertretbare Linie fuhren, entwickelte sich ein zerfahrenes Match, bei dem die Rimparer bis zur Pause auf 7:9 verkürzten.

Die Kabinenansprache von Trainer Klatt zeigte schnell Wirkung. Die Gäste glichen schnell zum 9:9 aus. In der 39. Minute brachte der starke Benjamin Herth seine Farben erstmals in Führung. Auch in der Defensive steigerten sich die Rimparer. Max Brustmann zeigte entscheidende Paraden. So arbeiteten die Wölfe eine erstmaligen Zwei-Tore-Vorsprung (17:15) heraus. Die Rheinländer glichen zwar noch einmal zum 17:17 aus. Herth und Sauer stellten aber den alten Abstand wieder her. Diesen Vorsprung ließen sich im zweiten Abschnitt hellwache Rimparer nicht mehr nehmen. red

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.02.2020