Anfangsphasen verpennt

TG Eggenstein – HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim 31:25

Dittigheim/TBB: Gluhak, Berthold (beide Tor), Hartmann (1 Tor), St. Gärtner (2), Karl (3), Brezina (3), Küpper (1/davon 1 Siebenmeter), Mayer (1), Bitsch (7), Hartnagel, D. Gärtner (2/2), Engert (5).

Bei der TG Eggenstein musste sich die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim in der Verbandsliga einem starken Gegner geschlagen geben. Dennoch wäre für die Gäste mit einer konstanteren Leistung und höheren Konzentration durchaus mehr möglich gewesen, auch wenn dem Team verletzungsbedingt, beziehungsweise aus beruflichen Gründen weiterhin drei Leistungsträger fehlten.

Entsprechend enttäuscht zeigte sich das Trainergespann Martin und Thomas Keupp vom Auftreten ihrer Mannschaft, die vor allem die Anfangsphasen beider Spielhälften völlig verpennt hatte. Der Gegner kam dadurch zu schnellen, einfachen Toren, die sicher ihren Teil zum Erfolg der Gastgeber beitrugen.

Die TG Eggenstein startete voll konzentriert und hellwach in die Partie und lag bereits nach zwei Minuten mit 3:0 vorne. Erst in der siebten Minute, nach dem Treffer zum 5:1 für die Gastgeber erwachten die „Grün-Weißen“ aus ihrem anfänglichen „Tiefschlaf“ und kamen durch drei herrlich herausgespielte Treffer auf 4:5 heran. Die Partie war wieder offen. Doch Eggenstein erholte sich schnell, drückte weiter aufs Tempo und lag nach wenigen Minuten wieder mit 9:5 vorne. Jetzt kam die stärkste Phase der HSG. Mit einem 5:0 - Lauf brachten Max Engert und je zwei Mal Alexander Bitsch und Florian Brezina die Gäste erstmals in Führung (10:9). Aber die spielstarken Gastgeber ließen sich dadurch nicht aus ihrem Konzept bringen. Sie zeigten Moral und kämpften sich zurück. Über 12:11 lagen sie bis zur Pause schließlich wieder mit 14:11 vorne. Noch war nichts entschieden.

Allerdings begann der zweite Spielabschnitt genau so wie der erste. Ehe sich die Gäste besannen hatte das Team aus dem Kreis Karlsruhe drei Treffer erzielt und vorentscheidend auf 17:11 vorgelegt. Die HSG versuchte bis zum Schlusspfiff alles, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. Doch die Gastgeber ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Sie hielten ihren sechs Tore Vorsprung bis zum Endstand von 31:25 konstant.

Mit diesem Sieg hat sich die TG Eggenstein in der Spitzengruppe eingenistet. Die HSG liegt dagegen weiter auf Rang 12 und damit nur ganz knapp vor einem Abstiegsplatz.

