Am Ende gegen „Elz“ doch chancenlos

SG Bad Mergentheim – Neckarelz 27:30

Der Aufsteiger SG Bad Mergentheim empfing vor stattlicher Kulisse den Aufstiegsaspiranten aus Neckarelz.

Leider musste der Trainer, wie auch in den ersten Spielen, wiederum auf zwei Stammspieler, diesmal Karmann und Baier, verzichten. Daraus resultierend, musste die Aufstellung kurzfristig geändert und der Kreisspieler Leuthold in den Rückraum beordert werden.

Den besseren Start erwischten die Neckarelzer, die unter Applaus ihrer zahlreichen Anhänger schnell in Führung gingen. Doch nach zehn Minuten hatte sich die SG gefunden und holte Tor um Tor auf, so dass man beim Halbzeitstand von 13:15 wieder in Schlagweite war.

In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein rasantes Kampfspiel, bei dem der Favorit meist vorlegte und die SG sich aber immer wieder ran kämpfte. Die Fans aus beiden Lagern peitschten ihre Teams nach vorne, bis Mitte der zweiten Halbzeit eine kleine Vorentscheidung fiel, als der überragende Torwart der Neckarelzer einige Würfe der Hausherren entschärfte und der Abstand aufvier Tore anwuchs.

Die SG-Männer versuchten, mit einer offensiveren Deckung die Gäste nochmals zu überraschen und kamen dadurch auf zwei Tore heran, aber am Ende spielte der Favorit die letzten Minuten routiniert herunter und gewannen letztendlich verdient mit 30:27. Damit haben die Mergentheimer die Duelle gegen die drei Erstplatzierten hinter sich und stehen mit 4:6 Punkten und dem 8. Platz gut im Soll.

Im Vorspiel beherrschte die SG-Reserve die zweite Mannschaft der Neckarelzer und fuhr mit einem 33:23-Kantersieg die ersten Punkte ein, was mit einem Sprung auf Platz vier belohnt wurde.

Im Bezirksliga-Duell sahen fast 100 Fans ein rassiges und hart umkämpftes Spiel.

