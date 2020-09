Als Kollektiv gefordert und bestanden

Heddesheim – TV Hardheim 32:24

Hardheim: C. Ernst, A. Sander (beide Tor), S. Hefner, L. Schneider (4), L. Engels, J. Huspenina (7/5), H. Bischof (6), P. Steinbach (2), P. Ohlhaut (2), T. Schneider, L. Hönninger (3), J. Erbacher (4), Th. Withopf (3), R. Steinbach (1), F. Schneider.

Einen Traumstart legte der TV Hardheim zum Beginn der neuen Handballrunde hin. Im ersten Auswärtsspiel besiegten die Erftäler den haushohen Favoriten SG Heddesheim deutlich mit 32:24 (10:11) und setzten sich damit gleich an die Spitze der Badenliga-Tabelle.

Nach sechs Monaten ohne Wettkampf war die Mannschaft von Trainer Lukas Dyszy mit großem Willen und Leidenschaft in die Partie gegangen und legte auch gleich einen guten Start hin. Die 2:0-Führung durch Janis Erbacher und Jannik Huspenina und der erste gehaltene Siebenmeter durch Christian Ernst, brachte zusätzliche Sicherheit in die Mannschaft. Mit der sehr offensiven Abwehr der Gastgeber hatte man allerdings so seine Probleme und nach erstem Abtasten war dann auch die SG im Spiel und schloss nach rund zwölf Minuten zum 4:4 auf. Die erneute zwischenzeitliche Gästeführung mit nach zwei Treffern von Jannik Huspenina und Philipp Ohlhaut drehten die Gastgeber innerhalb weniger Minuten zur eigenen Führung um, und damit war die Partie in der Folgezeit bei wechselnder Führung weitgehend ausgeglichen. Mit 11:10 für den TV Hardheim wurden letztlich auch die Seiten gewechselt.

Auch zum Beginn der zweiten Hälfte war der TVH gut im Spiel, nutzte das einige Überzahlspiele gut und legte auch wieder vor. Verletzungsbedingt musste in der 40. Minute Robin Steinbach ausscheiden und damit war die Mannschaft als Kollektiv noch mehr gefordert.

Ernst wird zum Matchwinner

Im weiteren Spielverlauf nutzte der TVH seine Chancen im Angriff noch effektiver und hatte sich bis zur 45. Minute einen Vier-Tore-Vorsprung herausgespielt. Damit durfte man aufseiten des TVH bereits in dieser Phase schon auf eine Überraschung hoffen, zumal die Gäste ihren Gegner jetzt gut im Griff hatten. Mit dem Treffer durch Lukas Schneider zu Hardheims 25:20-Führung bog man schon fast auf die Zielgerade ein und durfte sich dabei wieder auf Torhüter Christian Ernst verlassen, der in den letzten acht Minuten gleich vier völlig freie Würfe von Heddesheim entschärfte und seine Mannschaft damit auf der Siegesstraße hielt.

Selbst mit zwei Aktiven in Unterzahl konnten die Hausherren die Gäste nicht mehr ernsthaft in Verlegenheit bringen, die am Ende sogar nochmals zulegten und letztlich durch eine geschlossene Mannschaftsleistung einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg mit nach Haus nahmen.

Damit geht der TV Hardheim auch mit breiter Brust in seine erste Heimbegegnung gegen Heidelsheim/Helmsheim am kommenden Samstag. In der vorigen Runde verlor der TVH hier zweimal. k.n.

