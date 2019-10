Abwehr war stabil genug

TSV Buchen – TV Mosbach 14:10

Buchen: Kleinert (Tor), Weber, Schurz, Walter, Schäfer (5/1), Holzmann, Engelmann, Böhrer, Vogel, Kraft (1), Schneider, Sohns (2), Dambach (5/1), Friedmann (1).

Die Buchener Handball-Frauen um Trainergespann Hollerbach/Grollmuss traten im Bezirksliga-Heimspiel gegen den TV Mosbach an. In der vorigen Saison entschieden die Buchener beiden Partien für sich. Fest entschlossen, auch diese zwei Punkte in Buchen zu behalten, ging es „auf die Platte“.

Schon von Beginn an war für die „Damen in Grün“ klar, dieses Spiel muss in der Abwehr gewonnen werden. Nachdem der erste Angriff im Aus landete wurde dieses Vorhaben direkt in die Tat umgesetzt. In den ersten sechs Minuten schaffte es keine der beiden Mannschaften, den Ball im Tor zu versenken. Dan fiel das 1:0 für Buchen, doch die Gegner zogen direkt nach und legten eins vor. Die Stimmung der Mosbacher Fans war ohrenbetäubend und stachelte auch die Buchener an. In der Abwehr war für Mosbach kaum ein Durchkommen und vorne schafften es die Mädels durch schön herausgespielte Tore, sich etwas abzusetzen. Über ein 4:3, 6:4 gelang ein Drei-Tore Puffer zur Halbzeit (7:4).

Lob vom Trainer

In der Kabine lobte Trainer Andy Hollerbach seine Mädels für die gute Abwehrleistung und appellierte, jetzt die schwache Phase nach der Pause zu vermeiden. Nach Wiederanpfiff gelang es den Gegnern, den geringen Abstand wieder auf 7:6 zu verkürzen. Doch der TSV dachte gar nicht daran, das Spiel aus der Hand zu geben. Mit dem 10:7 in der 38. Minute war der Puffer wieder her gestellt. In den nächsten Minuten nutzen die Buchener die Fehler der Gegner, um mit schnellen Toren davon zu ziehen. Beim 13:9 in der 47. Minute schien der Spielstand stehen zu bleiben. Weder Buchen noch Mosbach fanden den Abschluss. Lediglich zwei Tore ließ der Spielverlauf noch zu. Endstand: 14:10. tvo

