Abstiegsgespenst keine Chance lassen

Aus sportlicher Sicht hat man sich auch beim Badenligist TV Hardheim im Rahmen der Vorgaben soweit vorbereitet, dass einem Start nichts mehr im Wege steht. Hinter den Kulissen arbeitet man heftig daran, die rechtlichen Vorgaben zu erfüllen damit zumindest reduzierte Anzahl von Zuschauern das Geschehen verfolgen können.

Auch für Hardheims Coach Lukas Dyszy waren die Rahmenbedingungen nicht ganz einfach, den Trainingsbetrieb so zu gestalten, wie dies für eine optimale Vorbereitung erforderlich ist. „Wir wollen da weitermachen wo wir letzte Saison aufhören mussten“, so seine Einstellung zum anstehenden Rundenstart und ergänzt: „Die Spieler haben sich in der handballfreien Zeit fit gehalten und sind athletisch auf einem sehr guten Niveau.“ Mit Waldläufen und Athletik auf dem Sportplatz, vielen taktischen und technischen Trainingseinheiten in der Sporthalle hat man versucht, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Runde zu schaffen um möglichst sorgenfrei durch die Runde zu kommen.

Alle der Spieler der Vorsaision stehen auch für die Runde 2020/21 im Kader. Das Team ist eingespielt, was die Arbeit von Hardheims Coach erleichtert. „Mit dem Neuzugang Henrik Bischof konnten wir einen weiteren Hardheimer für unser Team zurückgewinnen und sind froh so einen erfahrenen und wurfstarken Spieler im Team zu haben, der uns auf jeden Fall weiterhilft“, freut sich Lukas Dyszy über die Rückkehr des Linkshänders.

Das Startprogramm mit Heddesheim, Heidelsheim/Helmsheim, Viernheim, Knielingen und Stutensee/Weingarten hat es allerdings in sich. Dabei kommt es schon früh darauf an den einen oder anderen Sieg einzufahren, um nicht wie im vergangenen Jahr mit 0:10 Punkten am Tabellenende zu stehen. Einen gesicherten Mittelfeldplatz strebt Hardheims Coach an und ist ganz zuversichtlich, dies auch erreichen zu können. Vom „Abstiegsgespenst“ will der TVH nicht wieder verfolgt werden.

„Mit den Testspielen gegen die HSG Tauberbischofsheim/Dittigheim, TV Mosbach, NSU Neckarsulm und TSV Lohr war ich sehr zufrieden. Wir feilen natürlich noch an einigen Ecken, damit wir weniger vermeidbare Gegentore kassieren und im Angriff unsere Torchancen noch besser vorbereiten, aber die Ergebnisse waren sehr gut“, äußert sich Hardheims Coach zu den Vorbereitungsspielen und erhofft sich mit einer aggressiven Abwehr und mit den starken Torhütern die Gegner zum Verzweifeln bringen und mit schönem Tempospiel die Punkte einzufahren. „Auch wenn wir nur mit limitierter Zuschauerzahl beginnen freuen sich die Spieler und das Trainerteam auf die neue Saison und hoffen das alle gesund bleiben und wir bald wieder vor vollen Rängen spielen können“, so Dyszy. Zur Auftaktbegegnung muss der TVH erstmal auf Reisen gehen. Am Sonntag, 20. September, ist die SG Heddesheim Gastgeber.

Zuschauer müssen sich anmelden

Für den Vorsitzenden der Handballabteilung Manfred Dörr kommt mit der Regelung des Zuschauerbetriebes in der Halle eine Menge Arbeit zu. Kaum war das Konzept erarbeitet und der Gemeinde vorgestellt, wurde es auch schon wieder über den Haufen geworfen, da neue Forderungen seitens des Verbandes zu erfüllen waren. Dabei war man ganz zuversichtlich hinsichtlich des akribisch ausgearbeiteten Hygienekonzeptes, das 240 Zuschauern erlauben sollte, am Geschehen teil zu nehmen. Die neuen Forderungen haben den Plan allerdings wieder völlig durcheinander gewirbelt und damit musste der Vorsitzenden mit seinem Team wiederum ein völlig neues Konzept ausarbeiten.

Für die ersten Begegnungen in der Walter-Hohmann Halle wird die Zuschauerzahl auf 150 bis 170 Zuschauer begrenzt sein. Sie Anzahl der Zuschauer kann gemäß der Einhaltung der Abstands-Regeln variieren, da zwar Familiengruppen zusammensitzen dürfen, während Freundesgruppen oder Ähnliches getrennt mit Abstand sitzen müssen. Zuschauer müssen sich mindestens fünf Tage vor dem jeweiligen Heimspiel online anmelden (www.handballhardheim.de). Dauerkarten wird es für diese Saison nicht geben,

Des Weiteren sind für alle Personen, die diese erste Hürde genommen haben, in der Halle zahlreiche Vorgaben zu beachten. Hierbei appelliert der TVH dringend an die Disziplin der Zuschauer, die natürlich in allen Hallenbereichen die Abstandsregeln von 1,50 Meter einzuhalten haben. Beim Betreten der Halle sowie beim Gang zur Toilette und zur Getränkeausgabe gilt die Maskenpflicht. Diese wird beim Erreichen der zugeteilten Sitzplätze wieder aufgehoben. Personen mit verdächtigen Symptomen wird der Zugang zur Sporthalle grundsätzlich verweigert.

Trotz all dieser Vorgaben hofft die Handballabteilung auf die Unterstützung der Zuschauer, da man gerade im ländlichen Raum auf die Zuschauereinnahmen sowie auf den Verkauf von Speisen und Getränken angewiesen ist. „Mit viel Zuversicht durch die vielen ehrenamtlichen Helfer und unseren großartigen Sponsoren, die uns in dieser außergewöhnlichen Zeit treu bleiben, gehen wir optimistisch in die neue Saison“, so der Abteilungsleiter Manfred Dörr.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.09.2020