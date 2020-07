Zustimmung zum Haushaltsplan

Grünsfeld.Weitergehen kann nach Meinung von Bürgermeister Joachim Markert eine Erfolgsstory: die des Zweckverbands „Industriepark ob der Tauber“ (IpoT). Der Grünsfelder Gemeinderat hatte bei der Sitzung das Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 und den Haushalt 2020 vorzuberaten. Verbandsrechner Günter Haberkorn stellte dem Gremium das Zahlenwerk vor, darunter auch die Rekordsteuereinnahmen von 1,7 Millionen Euro. Die Konsolidierung und die Erweiterung des Areals müssten nun weitergehen, so Haberkorn. Einstimmig beauftragten die Grünsfelder Gemeinderäte ihre Vertreter in der Verbandsversammlung, dem Zahlenwerk zuzustimmen.

In dieser Sitzung wird auch ein neuer Verbandsvorsitzender gewählt. Satzungsgemäß steht alle drei Jahre eine Wahl an, bei der sich die Bürgermeister der beteiligten Kommunen abwechselnd den Vorsitz übernehmen. Die Wahl von Thomas Maertens als damaligem Bürgermeister von Lauda-Königshofen war 2018. Es gehe daher um die restliche Amtszeit, machte der Schriftführer des Verbands, Heinz Ulzhöfer klar. Die Grünsfelder sprachen sich dafür aus, für dieses eine Jahr Joachim Markert zu wählen, da der neue Bürgermeister von Lauda-Königshofen, Dr. Lukas Braun, erst seit kurzem im Amt sei. 2021 erfolgt dann die turnusmäßige Wahl. Und dann wäre Grünsfeld wieder am Zug, den Vorsitzenden zu stellen. dib

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.07.2020