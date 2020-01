Wartehäuschen mutwillig zerstört

Grünsfeld.Mutwillig wurde ein Wartehäuschen am Bahnhof in Grünsfeld zerstört. Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag, gegen 23.20 Uhr, ein Wartehäuschen an den Gleisen am Bahnhof in Grünsfeld in Fahrtrichtung Würzburg beschädigt. Hierbei gingen die Scheiben des Schutzbaus zu Bruch. Bei den unbekannten Tatverdächtigen soll es sich laut Zeugen um vier Jugendliche handeln. Zwei sollen nach der Tat in den Zug in Richtung Würzburg eingestiegen sein, die beiden anderen entfernten sich fußläufig. Zuvor wurde offenbar auf einem Abfalleimer herumgetrampelt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die im Bahnhofsbereich von Grünsfeld verdächtige Wahrnehmungen machten, sollen sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, melden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.01.2020