Vorreiterrolle im Landkreis übernommen

Die Grundschule Grünsfeld-Wittighausen hat einen großen Schritt nach vorn gemacht. Denn sie verfügt über einen Medienentwicklungsplan und erhält deshalb hohe Zuschüsse.

Grünsfeld. Bedingt durch den Umbau der ehemaligen Grund- und Hauptschule in Grünsfeld in einen Kindercampus, beschäftigte man sich in Schul- und Gemeindeverwaltung schon sehr früh mit der Digitalisierung der Klassenzimmer. Für den Standort Grünsfeld wurden bereits zwei fest installierte Activeboards angeschafft und für den Standort Wittighausen eine mobile Variante.

Für bessere Ausstattung

Nun wurden von der Landesregierung mit dem „Digital-Pakt-Schule“ weitere Fördermittel freigegeben, um die Schulen mit Interaktionsgeräten, aber auch mit Endgeräten für Lehrer und Schüler auszustatten. Zusätzlich können Mittel aus dem Sofortausstattungsprogramm „Corona“ abgerufen werden.

Um in den Genuss dieser Zuschüsse, die 80 Prozent der förderfähigen Kosten abdecken, zu kommen, musste die Schule einen Medienentwicklungsplan aufstellen. Man war wahrscheinlich die erste Schule im Main-Tauber-Kreis, die solch einen Plan aufstellte, allerdings ließ er sich nicht wie geplant über das genannte Internetportal aufstellen. Die Seite funktionierte schlichtweg nicht, berichtete Schulleiter Uwe Schultheiß. Also machte man sich die doppelte Arbeit, füllte die Formulare per Hand aus und reichte sie beim Schulamt in Künzelsau ein.

Mittlerweile sind es über 20 Schulen im Kreis, die diesen Prozess erfolgreich durchlaufen haben, verdeutlicht Tobias Endres vom Kreismedienzentrum die große Nachfrage bei den Bildungseinrichtungen. Neben der Beschaffung von Geräten gehört natürlich auch die Schulung der Lehrer im Umgang mit den neuen Medien und Endgeräten dazu.

Insgesamt 52 700 Euro Zuschuss stehen für digitale Anschaffungen zur Verfügung. Der Grünsfelder Gemeinderat hatte sich schon für die Anschaffung von vier weiteren Activeboards ausgesprochen, da der Erfolg der Lernmethode durchaus auf der Hand liegt. Man könne viel moderner auf die Schüler eingehen und dank der mitgelieferten herkömmlichen Kreidetafeln altes und neues verbinden.

Schultheiß berichtet, dass derzeit acht Lehrkräfte die Acitveboards regelmäßig nutzten – Tendenz steigend. In Zeiten von Corona seien auch die Endgeräte bei den Schülern von Bedeutung. Deshalb habe sich die Schule entschlossen, einen Klassensatz Tablets anzuschaffen, um möglichst alle Schüler zu erreichen und eine gemeinsame Basis für Homeschooling zu bieten.

Vor allem finanzschwache und bildungsferne Elternhäuser sollen so erreicht werden. Auch hier werde das Kreismedienzentrum helfen, indem man eine sichere und datenschutzgerechte Plattform für den Austausch von Lerninhalten und Videokonferenzen anbietet, sowie die Wartung der Endgeräte übernimmt.

Bürgermeister Joachim Markert (Grünsfeld) und sein Wittighäuser Kollege Marcus Wessels ließen es sich nicht nehmen, bei der Zertifikatsübergabe in Grünsfeld anwesend zu sein. Sie haben schon lange erkannt, dass die digitale Bereicherung des Schulalltags mehr Vorteile für die Schule und die Schüler bietet. Man wolle auch weiterhin im Rahmen der Möglichkeiten die digitale Schule ausbauen, damit möglichst alle Schüler in den Genuss von abwechslungsreichem und nachhaltigem Unterricht kommen. Beide Schulen sind bereits an das Glasfasernetz im Rahmen des Breitbandausbaus des Landkreises angeschlossen, also optimal für die digitale Zukunft vorbereitet.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.08.2020