Transporter geriet auf Gegenfahrbahn

Grünsfeldhausen.7000 Euro Sachschaden entstand am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall bei Grünsfeld. Ein 61-Jähriger war gegen 13.45 Uhr mit seinem Opel Monavo auf der Durchfahrtstraße in Grünsfeldhausen in Fahrtrichtung Paimar unterwegs. Auf dieser Strecke geriet sein Transporter aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Zeitgleich kam eine 49-Jährige mit ihrem BMW entgegen. Beide Pkw-Lenker versuchten noch auszuweichen, was einen seitlichen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern konnte. Sowohl die 49-Jährige als auch der 61-Jährige blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.10.2020