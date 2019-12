Top-Athletin Anni Qu zeigt ihr ganzes Können

Sie verkörpert absolute Spitzenklasse in der Rhythmischen Sportgymnastik: Anni Qu überreichte die Sportabzeichen-Urkunden für Teilnahmen an „Jugend trainiert für Olympia“.

Grünsfeld. Da staunten die 175 Schüler der Dorothea-von-Rieneck-Schule nicht schlecht. Als sie ihre Turnhalle betraten, wurden sie nicht nur von Schulleiter Uwe Schultheiß und Lehrerin Sylvia Klumpf begrüßt, sondern von einer echten Weltklasseathletin.

Die Rhythmische Sportgymnastin Anni Qu, immerhin Zwölfte bei der vergangenen Weltmeisterschaft, war extra nach Grünsfeld gekommen, um die erfolgreichen Schüler beim Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ mit der Sportabzeichen-Urkunde gebührend auszuzeichnen.

Möglich wurde der Termin, weil die Grundschule im vergangenen Jahr auch für die erste und zweite Klasse einen Wettbewerb durchgeführt hatte. Dass sei keine Selbstverständlichkeit, musste Schulleiter Uwe Schultheiß feststellen. Während in den älteren Jahrgängen der Wettbewerb schon lange verankert ist, seien die jüngsten Schüler eher selten anzutreffen. Im Schulkreis Künzelsau war die Grundschule aus Grünsfeld sogar die einzige Teilnehmerin. Das war auch der Grund, warum die Stiftung Jugendsport in Baden-Württemberg den Kontakt zu Anni Qu herstellte.

Die 18-jährige nahm zu ersten Mal so einen Termin wahr. Trotzdem schlossen die Schüler sie sofort ins Herz. Qu zeigte einen Teil ihrer Kür mit dem Ball. Er ist einer von fünf Handgeräten, mit denen die rhythmischen Sportgymnastinnen umgehen müssen. Die anderen vier sind Keulen, ein Reifen, ein Band und ein Seil.

Obwohl sich Anni Qu beim Training verletzt hatte, zeigte sie viele akrobatische Teile ihrer Kür und leitete danach die Klassen an den verschiedenen Geräten an. So sollten sie Seile schwingen, mit dem Band Figuren in der Luft machen oder Bälle hochwerfen und wieder auffangen.

Natürlich sah es bei den jungen Nachwuchssportlern nicht so anmutig aus, wie bei der Spitzenathletin, aber alle profitierten von den Tipps, die Anni Qu parat hatte.

Natürlich hatten die Schüler viele Fragen an die zum Turn-Team Deutschland gehörende Anni Qu. Sie stellten ihre Fragen vor den ganzen Schülern, beispielsweise, wie lange Qu ihren Sport schon ausübt oder wie oft sie in der Woche trainiert. Qu beantwortete alle Fragen mit viel Geduld.

Die junge Sportlerin ist über das Kunstturnen zur Rhythmischen Sportgymnastik gekommen, und als die Bundestrainerin sie mit 15 Jahren ansprach, ob sie für eine verletzte Kollegin einspringen kann, war der Weg vorgezeichnet. Sie trainiert bis zu elfmal in der Woche. An sechs Tagen sind es bis zu zwei Trainingseinheiten. Nur am Sonntag habe sie frei.

„Kannst du auch Radspagat?“, wollte eine Schülerin wissen. Qu bejahte das, musste sich aber entschuldigen, da sie sich am Fuß verletzt hatte. Das bedauerten die aufgeregten Schüler sehr und wünschten ihr baldige Besserung, zumal bald wieder die Wettkampfsaison beginnt.

Erstmals, so die Athletin, gebe es in dieser Saison auch eine Bundesliga, weil sich so viele Mannschaften gemeldet hätten, die hochklassigen Sport böten. Aber, so ehrlich war sie auch, liege die Dominanz in ihrer Sportart in Osteuropa. Die russischen Sportlerinnen räumten regelmäßig die ersten Preise ab. Von daher sei sie sehr glücklich, dass sie bei der Weltmeisterschaft Zwölfte geworden sei.

Zusammen mit Herbert Bieber vom Sportkreis überreichte sie dann die 125 Sportabzeichen-Urkunden an die aktiven Grundschüler, die ihre Leistungen in 4er- und 5-er Teams erbracht hatten. Bieber lobte die Einsatzbereitschaft der Nachwuchssportler und fügte hinzu, dass der Preis zeige, „welchen Wert der Sport in der Gesellschaft hat“. Neben dem Besuch von Anni Qu gab es nämlich auch noch eine Kiste mit altersgerechten Sportgeräten für die Schule. Die Kinder, aber auch die vielen beteiligten Lehrkräfte, bedankten sich für den Preis und den Besuch der Sportlerin, die nach dem Termin in Grünsfeld wieder in ihre Heimatstadt Fellbach zurückkehrte, wo noch ein Training anstand.

