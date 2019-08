Stellvertreterwahl sorgt für Unmut

Der Wasserzweckverband Grünbachgruppe hat seinen Vorsitzenden Joachim Markert im Amt bestätigt. Die Wahl des Stellvertreters wurde nach einiger Diskussion vertagt.

Grünsfeld. Die Einigkeit bei der Bestätigtung von Grünsfelds Bürgermeister Joachim Markert im Rahmen der konstituierenden Sitzung als Vorsitzender des Wasserzweckverbands Grünbachgruppe war beim Votum für den Stellvertreter schnell verflogen. Die Vertreter aus Wittighausen und Grünsfeld hatten von ihren Gemeinderäten mit auf den Weg bekommen, sich für den Wittighäuser Bürgermeister Marcus Wessels als zweiten Vorsitzenden auszusprechen. Die Großrinderfelder Vertreter wollten die Vertagung auf die Zeit nach der Bürgermeistewahl in Großrinderfeld – da Anette Schmidt ins Tauberbischofsheimer Rathaus wechselt und damit aus dem Posten ausscheidet.

So ganz konnten sich die Grünsfelder und Wittighäuser Mitglieder nicht mit dem Aufschub, den Markert vorgeschlagen hatte, anfreunden. „Wir vergeben uns nichts“, machte der Grünsfelder Rathauschef deutlich. Man arbeite sehr intensiv zusammen und könne sich auf den anderen verlassen. Bei einer Verschiebung würde der aktuelle Status quo mit Anette Schmidt als seiner Stellvertreterin bis 1. September beibehalten. Im Verhinderungsfall von beiden sei dann Marcus Wessels als weiterer Stellvertreter am Zug. In Zeiten, in den man aus Prinzip dagegen gewesen sei, wolle man nicht mehr zurückfallen.

„Kurzfristige Absprache“

Diese „kurzfristige Absprache“ überraschte den Wittighäuser Rathauschef. Für ihn mache es keinen Unterschied, ob man jetzt entscheide oder erst nach der Bürgermeisterwahl in Großrinderfeld. „Ich habe den Eindruck, das wurde in einer kleinen Gruppe ausgemacht“, war er verärgert. Solle so lange vertagt werden, bis einem das Ergebnis gefalle? „Da habe ich ein anderes demokratisches Verständnis.“

Wessels konnte zwar den Grund der Verschiebung nachvollziehen, nicht aber die Vorgehensweise. Man habe ein klares Mandat vom Gemeinderat.

Das machten auch die Grünsfelder, wie Jürgen Hofmann und Lothar Derr deutlich. Sie wollten sicher gehen, dass man mit dieser Entscheidung nicht gegen die Rechtslage verstößt. Zumal auch sie von den neuen Überlegungen nicht in Kenntnis gesetzt wurden.

Für das Absetzen machten sich die Großrinderfelder Vertreter stark. „Wir wollen den ersten Stellvertreter-Posten“, so Anette Schmidt. Und darüber wolle man erst nach der Bürgermeisterwahl entscheiden. Das Mandat der einzelnen Gemeinderäte bleibe bestehen, ergänzte Sven Schultheiß.

Bei zwei Gegenstimmen aus Wittighausen wurde der Punkt schließlich vertagt. Die nächste Sitzung wird im neuen Jahr stattfinden.

Gute Zusammenarbeit gelobt

Verbandsvorsitzender Markert würdigte anschließend Anette Schmidt für die „tolle Zusammenarbeit“. Er erinnerte an die verschiedenen Maßnahmen, zu denen auch der Anschluss der Grünbachgruppe an die Wasserversorgung Mittlere Tauber gehöre, und die Unterstützung für Wassermeister Stefan Ludwig nach dem Tod von Klaus Bayer.

Schmidt unterstrich, dass das „Wasserprojekt für die Grünbachgruppe, aber auch für den Zweckverband Mittlere Tauber eine große Aufgabe ist, die weitergeführt werden muss“. Sie werde Großrinderfeld und die Grünbachgruppe nicht vergessen. „Ich hatte eine wunderbare Zeit“, betonte sie. „Die Zusammenarbeit wird auch in Zukunft nicht schlechter“. Ihr Dank galt Markert und Wessels für den offenen Austausch und auch Franz-Josef Stang, den man nach dem Tod von Bayer mit seiner Kompetenz und seinem Wissen der Gruppe zur Verfügung gestellt hatte. „Er war mir immer eine große Stütze.“

Momentane Arbeiten

Zuvor hatte der Geschäftsführer des Wasserzweckverbands Mittlere Tauber, Klaus Seidenspinner, den Verbandsvertretern den aktuellen Sachstand der Baumaßnahmen erläutert. Derzeit werden rund 20 000 Bürger versorgt, die Reinwasserlieferung liegt bei rund 100 000 Kubikmeter im Monat. Der Anschluss der Grünbachgruppe habe gut geklappt, so Seidenspinner.

Um den Wasserbedarf derzeit zu decken, würde auch die Quelle in Grünsfeldhausen genutzt. „Letzte Woche haben rund 120 Liter je Sekunde das Wasserwerk verlassen.“ Seidenspinner erklärte die Vorgehensweise mit Mischen der Rohwässer, Filtration und Reinwasserlieferung. Für die Grünbachgruppe seien drei Pumpen im redundanten Betrieb: Eine für die Wasserlieferung, eine als Reserve und eine, falls Refresco Wasser aus dem Verband beziehen müsse. Die nächsten Arbeiten seien der Leitungsbau in Tauberbischofsheim bis zur dortigen Kläranlage und der Abschnitt „Lauda Nord“ bis „Lauda Süd“ Richtung Königshofen.

Die Berechnung für den Kubikmeter Wasser könne man erst im Herbst liefern, wenn man die Hochrechnung für die Abgabemenge habe. Angeregt wurde, den Mitgliedern der Grünbachgruppe einen Blick ins Wasserwerk Dittigheim zu gewähren.

Eine Darlehensaufnahme von 350 000 Euro beschlossen die Verbandsvertreter einstimmig. Das Geld wird laut Kämmerer Manfred Maag zur Finanzierung der Eigenmaßnahmen im Zuge der Roh- und Reinwasserverbunds mit dem Zweckverband Mittlere Tauber benötigt.

Es sollen Förderleitungen vom Hochbehälter Hömberg zum Hochbehälter Lai im Zuge der Erschließung des Baugebiets Höhri verlegt werden. Zudem steht der Umbau im Pumpwerk Grünsfeldhausen an. Das Darlehen bei der KfW hat eine Laufzeit von 20 Jahren, der Zinssatz liegt bei 0,4 Prozent.

