Spektakuläre Kämpfe sind zu erwarten

Grünsfeld.Spektakuläre Kämpfe verspricht die große Box-Gala, die der Fightclub am Samstag, 30. November, veranstaltet. In der Stadthalle findet das „Battle of Grünsfeld“ statt, bei dem Kickboxer verschiedener Klassen in den Ring steigen.

Der „Kampftag“ ist eine Premiere, bei dem der Grünsfelder Fightclub, der WBC und Neopro Boxen kooperieren. Dieser Zusammenschluss ist erstmalig in Deutschland. In der Schweiz und den USA gibt es bereits seit Jahren Wettkämpfe zwischen Profis und Amateure.

Der Verbund Neopro Boxing wurde in Zusammenarbeit mit Dominik Junge, einem der erfolgreichsten deutschen Boxtrainer, dem mehrfachen Kickbox-Weltmeister Ramin Abtin, bekannt aus dem TV-Format „The biggest Loser“, und dem Vorsitzenden und Trainer des Kickboxen Fightclub Grünsfeld, Heiko Ohmüller, gegründet.

Das „Battle of Grünsfeld“ beginnt um 10 Uhr mit einem Ringsport-Turnier in den Disziplinen Vollkontakt Kickboxen, Leichtkontakt Kickboxen, K-1 und Boxen. Ab 19 Uhr startet die große Box-Gala mit Profikämpfen. Für den Fightclub Grünsfeld treten unter anderem Lea Ohmüller, Kerstin Wiedermann und Dominik Hehn an.

Kickboxen ist eine sehr moderne Fitness- und Wettkampfsportart, die in den 70er Jahren aus traditionellen Kampfkünsten wie Taekwondo, Karate, Kung Fu und Boxen in Amerika entstand. Seit den 90er Jahren steigt das öffentliche Interesse auch in Europa stetig an. Das Kickboxtraining umfasst den gesamten Körper, beansprucht alle Muskelpartien. Es verbessert zudem alle motorischen Eigenschaften und profiliert im Zweikampf die Persönlichkeit. Diese Sportart lässt sich in jedem Alter ausüben. Trainiert werden Kondition, Koordination, Schnellkraft, Kraftausdauer und Reaktion.

Dies kann zum Beispiel mittels Standardkombinationen mit dem Partner oder am Sandsack geübt werden. Beim Sparring werden nicht zuletzt auch Mut, Entschlossenheit und Selbstvertrauen gefördert. Immer häufiger entdecken auch Frauen das Kickboxen als die ideale Freizeitsportart, was in dem abwechslungsreichen, anspruchsvollen und ganzheitlichen Trainingsprogramm begründet ist. Obwohl Kickboxen ein moderner, abendländischer Kampfsport ist, weisen Training und Wettkampf viele Ähnlichkeiten mit dem traditionellen Boxen, Savate und Muay Thai auf. Im klassischen Kickboxen sind ausschließlich Schlag- und Tritttechniken erlaubt, im K-1 – einer Weiterentwicklung aus dem japanischen Raum – können zusätzlich einzelne Knietechniken eingesetzt werden. feu

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.11.2019