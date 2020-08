Seubert-Areal fürs Wohnen aufpeppen

Aus einer Gewerbebrache könnte ein neues Wohnquartier entstehen. Der Investorenwettbewerb für das nachhaltige Bauen startet im September.

Grünsfeld. Wohnen mitten in der Stadt – das könnte genau das sein, was sich Otto Seubert für die Zukunft seines Grundstücks und der Gebäude vorgestellt hatte. Auf dem Gelände des ehemaligen Möbelhauses mit Ausstellungs- und Lagergebäuden in der Leuchtenbergstraße könnte ein Komplex mit mehr als 20 Wohneinheiten entstehen. Weitere Möglichkeiten bieten sich auf den beiden unbebauten Flurstücken daneben. Dazu hat die Kommune nun einen Investorenwettbewerb ins Leben gerufen, der am 29. September starten soll.

„Hier können sich Architekten austoben“, betont Bürgermeister Joachim Markert und verweist auf insgesamt 14 000 Quadratmeter ebenerdige Fläche in bester Lage, die revitalisiert werden soll. Das Stadtzentrum mit Nahversorgung, Arzt und Apotheke, Kindergarten und Schule ist fußläufig schnell zu erreichen, der Bahnhof und ein Lebensmittel-Vollsortimenter sind nur wenige Gehminuten entfernt. Und gegenüber dem Seubert-Areal befindet sich das Seniorenzentrum St. Barbara. „Die Lage und die Größe der Fläche machen die Sache einfach spannend.“ Schließlich komme es selten vor, dass eine Kommune ein solches Gelände im innerstädtischen Bereich entwickeln könne.

Otto Seubert, der verstorbene Chef des Familienunternehmens, wollte, dass das Areal an die Stadt geht und etwas Vernünftiges daraus entsteht. Um mehr Spielraum zu haben, wurde der Bereich, der 2018 an die Stadt überging, in die Stadtsanierung eingebunden. Zusammen mit der Kommunalentwicklungsgesellschaft des Landes, die die Kommune bei dem Vorhaben begleitet, hatte man sich bereits viele Gedanken gemacht. Durch die Einbindung in das Sanierungsgebiet „Stadtkern“ gibt es zudem Fördermöglichkeiten – auch bei einem Abriss. Mit Altlasten müsse man kaum kalkulieren, so der Verwaltungschef. Derzeit laufe noch ein Bodengutachten, aber auch hier rechnet er nicht mit Schadstoffen.

Verdichtete Wohnbauweise

Umnutzung statt Abriss ist die Devise, mit der der Gemeinderat in den Investorenwettbewerb geht. Gleichzeitig will man auch dem Wunsch der Landesregierung nach einer verdichteten Wohnbauweise und damit einer Flächenreduzierung auf der grünen Wiesen Rechnung tragen. Und dafür gibt es schon konkrete Überlegungen. Mehr als 20 Wohnungen in unterschiedlichen Größen, mit Balkon oder Terrasse, könnten auf dem ehemaligen Seubert-Areal entstehen. „Der Bedarf ist vorhanden“, weiß Markert. Gerade Wohnraum für ein und zwei Personen gebe es kaum im Stadtgebiet. Aber auch junge Familien kann er sich ebenso in diesem Bereich gut vorstellen, wie Apartments für Senioren, die statt des eigenen großen Hauses etwas Kleineres suchen. Zudem steht eine Erweiterung des Industrieparks auf dem Waltersberg an und für die Arbeitnehmer dort will man Wohnungen anbieten können.

Neue Nutzungsform

Die prägende Optik des Möbelhauses soll sich äußerlich nur kaum verändern. Innerlich geben Skelettbauweise und Statik ganz neue Nutzungsformen her. Die beiden Gebäude mit den früheren Büro- und Ausstellungsflächen, die durch einen Übergang verbunden sind, will man erhalten. Allerdings muss für eine bessere Belichtung gesorgt werden, da derzeit nur schmale Oberlichter vorhanden sind. Da beide Gebäudeteile über einen Lastenaufzug verfügen, ist die Barrierefreiheit garantiert.

Allein vier Wohneinheiten könnten laut Markert im Penthouse im fünften Stock des rückwärtigen Ausstellungsgebäudes entstehen, das der Inhaberfamilie einen wunderbaren Ausblick auf Stadt, Schloss und Schorren geboten hat – auch wenn dafür die bisherige Bebauung des Dachgeschosses weichen muss. Der Aufzugsschacht kann weiter genutzt werden, ebenso das Treppenhaus. Ob die Innentreppe, die die Ausstellungsstockwerke miteinander verbunden hat, bestehen bleibt, müsse sich erst zeigen, so Markert.

Im unteren Geschoss dieses Hauses schwebt den Verantwortlichen eine andere Nutzung vor. Vom Café über Veranstaltungsraum bis zu Räumen für Caritas, Johanniter oder auch Physiotherapie wäre hier vieles denkbar.

Abriss der Nebengebäude

Weichen werden auf alle Fälle die verschiedenen Nebengebäude und Schuppen auf dem Gelände. Die Werkstattschreinerei, in der maßgeschneiderte Möbel für viele Firmen und Institutionen gefertigt wurden, kann nicht erhalten werden. „Auch wenn sie von der Größe her eine interessante Veranstaltungsstätte wäre.“ Doch der Zahn der Zeit nagt an dem Gebäude. „Es ist löchrig wie ein Schweizer Käse.“ Vor allem das Scheddach ist marode, Regenwasser dringt ein. Eine Umnutzung sei nicht möglich.

Geplant ist, die 14 000 Quadratmeter große Fläche in zwei Losen auszuschreiben – zum einen das Seubert-Areal, zum anderen die Freifläche daneben. „Ich bin gespannt, welche Ideen sich entwickeln.“ Ende September will der Gemeinderat, bei dem auch danach alle Fäden zusammenlaufen, dafür grünes Licht geben.

Gespannt auf Ideen

„Bis dahin stehen auch die Vorgaben“, so Markert. Im ersten Quartal 2021 kann dann die Entscheidung fallen, welcher Entwurf zum Zug kommt. Die Auswahl erfolge auf Basis des attraktivsten städtebaulich-architektonischen Gesamtkonzepts, des passendsten Nutzungs- und Realisierungskonzepts für den Standort sowie der wirtschaftlichsten Aspekte. Vorstellen kann sich der Bürgermeister auch ein Investorenprojekt mit Grünsfelder Bürgern, die sich nach einem genossenschaftlichen Konzept oder als Eigentümergemeinschaft einbringen.

Kein Handicap für ein künftiges Wohnquartier ist laut Markert das angrenzende Areal Scheuermann. Seit kurzem sei der Eigentümer-Rechtsstreit beigelegt. Der neue Besitzer wolle die dortige Steinsäge nicht wieder in Betrieb nehmen. Und die Stadt habe sich das Vorkaufsrecht gesichert, sollte die Fläche veräußert werden.

„Ich freue mich auf die künftige Entwicklung des Seubert-Areals. Das macht richtig Spaß, so eine Maßnahme zu begleiten.“ Bürgermeister Joachim Markert ist überzeugt, „das wird ein schönes Bauprojekt“.

