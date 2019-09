Schnupperkurs beginnt

Paimar.Mit der Hauptversammlung begann der Schachclub Paimar die Schachsaison 2019/2020. Nach einem gemeinsamen Abendessen gab Schatzmeister Karl Kuhn den Mitgliedern einen Überblick über die finanzielle Entwicklung. Turnierleiter Holger Kuhn berichtete über die internen Meisterschaften und die beiden Mannschaften, die in der Bereichs- und Bezirksliga zwar lange um die Meisterschaft mitkämpften, aber letztlich mit dem fünften bzw. zweiten Platz vorlieb nehmen mussten.

Der Vorsitzende Hubert Segeritz berichtete über die Teilnahme am Ferienprogramm der Stadt Grünsfeld. Erfreulicherweise zeigten insgesamt 22 Schülerinnen und Schüler Interesse und ließen sich in die Grundzüge des Schachspiels einführen. Daher wird ab dem 13. September wöchentlich jeweils von 18.30 Uhr bis 20 Uhr ein kostenloser „Schnupperkurs Schach“ für Anfänger und Fortgeschrittene durchgeführt. Zur Erleichterung der Vorplanung können Eltern ihre Kinder per Mail unter scpaimar@gmx.de oder unter Telefon 09343/4535 anmelden. Anschließend führte Arno Bieger die Neuwahl durch. Als Vorsitzender wurde einstimmig Hubert Segeritz gewählt, ebenso Peter Martin als Zweiter Vorsitzender, Karl Kuhn als Schatzmeister und Holger Kuhn als Turnierleiter.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.09.2019