Russischen Chorgesang genießen

Grünsfeld.Die Maxim Kowalew Don Kosaken sind ein Chor für alle Generationen. Mit einem festlichen Weihnachtskonzert machen sie am 28. Dezember um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Grünsfeld Station.

Der Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge, ukrainische und deutsche Weihnachtslieder sowie einige Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen.

Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre zeichnet sich der Chor durch seine Disziplin aus, die er dem musikalischen Gesamtleiter Maxim Kowalew zu verdanken hat. Singend zu beten und betend zu singen, ist das Motto.

Dabei kommen Chorgesang und Soli in stetem Wechsel zum Tragen, von der Tiefe der Bässe über Bariton bis zu den Spitzen der Tenöre. Auch im neuen Konzertprogramm dürfen Wunschtitel wie „Abendglocken“, „Stenka Rasin“, „Suliko“ und „Marusja“ nicht fehlen.

Karten-Vorverkauf ist in Grünsfeld im katholischen Pfarramt St. Peter und Paul, Telefon 09346/242, bei der Stadtverwaltung Grünsfeld, Telefon 09346/92110 sowie in den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten, Telefon 09341/83141

Für dieses Konzert verlosen die Fränkischen Nachrichten dreimal zwei Eintrittskarten. Wer teilnehmen möchte, schreibt eine E-Mail an gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Kosaken“ eintragen und in der Mail den Namen, die Adresse und die Telefonnummer angeben. Einsendeschluss ist am Mittwoch, 18. Dezember.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert. Viel Glück!

