Renovierungsmaßnahmen im Pumpwerk

Einstimmig hat der Zweckverband Wasserversorgung Grünbachgruppe in seiner jüngsten Sitzung sowohl die Jahresrechnung 2019 als auch dem Haushaltsplan 2020 bewilligt.

Grünsfeld. Die von Verbandsrechner Gabriel Weber präsentierte Jahresrechnung für 2019 schloss im Einnahmen- und Ausgaben-Soll mit einem Gesamtvolumen von über 1 684 000 Euro ab. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt rund 945 500 Euro und den Vermögenshaushalt 738 500 Euro. Damit wurde der veranschlagte Gesamtetat um knapp mehr als 82 000 Euro überschritten. Aufgrund zahlreicher Unwägbarkeiten bei der Entwicklung des Zweckverbandes Wasserversorgung Mittlere Tauber (WVMT), bei der die drei Grünbachgruppen-Kommunen Grünsfeld, Großrinderfeld und Wittighausen Mitglieder sind, nannte Verbandsvorsitzender Joachim Markert die nur relativ geringe Überschreitung als „fast Punktlandung“.

2019 weniger Wasser verkauft

Insgesamt lieferte die Grünbachgruppe im vergangenen Jahr 697 694 Kubikmeter Wasser (2018: 701 467 Kubikmeter), was einem Rückgang von 3773 Kubikmetern entspricht. Die Betriebskostenumlagen, die auf Basis der an die jeweilige Verbandsgemeinde abgegebenen Wassermengen berechnet werden, betragen für Grünsfeld 65,5 (bisher 64,9) Prozent, für Großrinderfeld 24,1 (24,5) Prozent und für Wittighausen 10,4 (10,6) Prozent. Die Stadt Grünsfeld erhält eine Umlagerückerstattung von über 58 000 Euro, die Gemeinde Großrinderfeld von rund 19 000 Euro und die Gemeinde Wittighausen von etwa 5000 Euro.

Die Betriebskosten des an die Verbandsgemeinden verkauften Wassers erhöhten sich nach dem tatsächlichen Rechnungsergebnis im Jahr 2019 gegenüber 2018 um 20 Cent auf 1,23 Euro pro Kubikmeter. Der Schuldenstand belief sich zum 31. Dezember 2019 auf etwas mehr als 949 000 Euro. Unter Berücksichtigung von 9292 Einwohnern (Stand 30. September 2019) im Verbandsgebiet bedeutete dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von 102 Euro.

Im erstmalig nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erstellten Haushaltsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde der Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen von jeweils fast 1 025 500 Euro festgesetzt. Der Finanzhaushalt rechnet mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von fast 117 000 Euro.

Nachdem Anfang Juni 2019 der Anschluss an den WVMT vollzogen wurde, steigert sich die Umlage an diesen Verband von 475 000 Euro im Jahr 2019 auf 530 000 Euro im Planjahr 2020. An Investitionen sind im Haushaltsjahr 2020 Umbau- und Renovierungsmaßnahmen im Pumpwerk Grünsfeldhausen mit einem Volumen von 43 000 Euro sowie 10 000 Euro für zwei Luftentfeuchter und drei Großwasserzähler beabsichtigt. Mittelfristig steht die Sanierung oder der Neubau des Hochbehälters bei Gerchsheim an.

Durch das letztlich verhältnismäßig positive Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 betrug die Gesamtverschuldung des Verbandes am Jahresanfang rund 949 500 Euro und wird sich bis Ende 2020 nach ordentlichen Tilgungen von fast 100 500 Euro auf etwa 849 000 Euro sowie auf eine Pro-Kopf-Verschuldung von 91 Euro reduzieren.

Wessels erster Stellvertreter

Einvernehmlich wählte die Versammlung Wittighausens Bürgermeister Marcus Wessels zum ersten Stellvertreter und dessen neuen Großrinderfelder Amtskollegen Johannes Leibold zum zweiten Stellvertreter des Vorsitzenden Joachim Markert. Diese Stellvertreterwahl war bei der letzten Verbandssitzung vertagt worden, da in Großrinderfeld ein Bürgermeisterwechsel bevorstand.

Über den aktuellen Stand der Entwicklungen, Maßnahmen und Planungen des WVMT informierte dessen Geschäftsführer Klaus Seidenspinner. Seit 2019 bezieht der Zweckverband Grünbachgruppe sein Reinwasser vom WVMT. Herzstück ist das neue gemeinsame Wasserwerk in Dittigheim, das von mehreren Brunnen gespeist wird und das aufbereitete Wasser weiter an die Mitgliedskommunen abgibt. Den Planungen nach sollen bis 2025 alle Maßnahmen abgeschlossen sein. Für das laufende Jahr kündigte Seidenspinner die Lieferung von weicherem Wasser an, sobald die neue Wasserenthärtungsanlage betriebsbereit sein werde. Dadurch könnten die mittlere Werte von momentan 26 bis 28 auf 12 bis 13 Deutscher Härtegrade gesenkt werden.

Ausrichtung auf Dittigheim

Dass der Wasserzweckverband Grünbachgruppe seine Aufgaben erledigt und sich bereits gänzlich auf die Versorgung aus Dittigheim ausgerichtet habe, unterstrich Grünbach-Wassermeister Stefan Ludwig.

Von den verbandseigenen Brunnen wird das Rohwasser mittlerweile direkt nach Dittigheim geleitet, von wo das Reinwasser über eine Extraleitung zur Weiterverteilung an die drei Mitgliedsgemeinden zurück gelange. 2019 seien am Pumpwerk Grünsfeldhausen als zentrale Übernahmestelle des vom WVMT bezogenen Wassers umfangreiche und inzwischen weitgehend abgeschlossene Umbaumaßnahmen erfolgt. Dazu zählten insbesondere der Einbau einer komplett neuen Technik mit zwei Pumpen und zwei weiteren Notfallpumpen, die Erneuerung der Schalttechnik und der Fernwirktechnik. die Sanierung des Bereichs für die Probenentnahmen sowie die Renovierung der Sozialräume.

Für die Durchführung der avisierten Sanierung des Hochbehälters in Gerchsheim werde seitens des Wasserzweckverbandes Grünbachgruppe ab dem Jahr 2023 gerechnet, berichtete Stefan Ludwig.

