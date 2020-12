Reiner Himmel nach 46 Jahren verabschiedet

Grünsfeld.Nach 46 Jahren wurde Reiner Himmel von Bürgermeister Joachim Markert in die wohlverdiente Freistellungsphase seiner Altersteilzeit verabschiedet.

Loyaler Mitarbeiter

Freundlich und hilfsbereit zu den Bürgern, überaus pünktlich und loyal zu den Bürgermeistern, so beschrieb der Grünsfelder Bürgermeister den ehemaligen Angestellten. Ebenso würdigte der Bürgermeister die umfassenden EDV-Kentnisse ganz besonders.

Nach seiner Lehrlingszeit im Rathaus Grünsfeld legte Reiner Himmel im August 1976 die Angestelltenprüfung I und im Dezember 1980 die Angestelltenprüfung II für Verwaltungsangestellte in der Kommunalverwaltung bei der Verwaltungsschule des Gemeindetags Baden-Württemberg in Karlsruhe jeweils mit guten Erfolg ab.

Er war zunächst als Sachbearbeiter in der Stadtkasse sowie im Grundbuchamt eingesetzt.

Seit Oktober 1985 war er dann Grundbuchratschreiber in Grünsfeld und auch noch für das Standesamt sowie besonders als EDV-Administrator tätig. Reiner Himmel war für das komplette EDV-Netzwerk im Rathaus zuständig und kompetenter Ansprechpartner für alle Kollegen. Im Juni 2003 wurde er dafür geehrt, dass das bisher papiergeführte Grundbuch in Grünsfeld als erstes kommunales Grundbuchamt in Baden-Württemberg vollständig auf EDV umgestellt worden war.

Dank für das Geleistete

Bürgermeister Joachim Markert wünschte Reiner Himmel für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute und dankte ihm für die geleistete Arbeit für die Bürger und für die Stadt Grünsfeld.

Zur Verabschiedung im Rathaus überreichten Bürgermeister Joachim Markert, Hauptamtsleiter Jürgen Umminger und Personalratsvorsitzender Gabriel Weber einen Präsentkorb.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.12.2020