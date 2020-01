Protagonisten erhalten für Auftritt viel Applaus

Krensheim.Mit einem Konzert der besonderen Art beendeten die Krensheimer Musikanten und der Projektchor des Männergesangvereins Eintracht Krensheim die Weihnachtsfeiertage. In der vollbesetzten Kirche gaben die über 75 Musiker und Sänger ihr Bestes, um die Gäste mit weihnachtlichen Weisen zu verwöhnen.

Eröffnet wurde das Konzert mit dem Stück „Morgen Kinder wird’s was geben“ und „Es wird schon gleich dunkel“ von der jüngsten Musikerin, Samira Hehn-Mark, auf der Querflöte. Ebenfalls auf der Querflöte überzeugte Lara Baumbusch mit „Il est ne, le divin Enfant“ und „Gloria in Excelsis Deo“. Volles Gehör verschaffte sich auch Nachwuchsmusiker Adrian Hehn-Mark auf der Trompete mit „Joy to the World“ und „Deck the Halls“.

Emily Derr, die bis zuletzt ebenfalls als Nachwuchssolistin am Saxofon auftrat, war inzwischen in die Gesamtkapelle aufgerückt und wirkte somit erstmals bei einem Konzert komplett mit.

Nach den Begrüßungsworten des Vorsitzenden Thomas Barthel, kamen die Krensheimer Musikanten mit ihren Dirigenten, Kurt Schmitt-Kröckel und Lucas Tatusch, zum Einsatz. Begonnen wurde mit dem Stück Trumpet Voluntary. Es folgten dann das Potpourri „Happy Christmas“ und das wohl allen bekannte Kirchenlied „Komm sag es allen weiter“.

Mucksmäuschenstill wurde es dann in der barocken Kirche, als der „Einsame Hirte“ von Jean Teves erklang. Die Soloeinsätze der Panflöte wurden mit voller Überzeugung von Stefanie Oberst und Lea Vollrath auf der Klarinette gespielt. Schwungvoll ging es dann mit der Petersburger Schlittenfahrt weiter, bevor sich der Projektchor am Altar versammelte. Zum Einstieg wählten diese das allseits bekannte Gebet „Vater unser“. Mit voller Andacht wurde dies von den Männern und Frauen des Chors sängerisch vorgetragen. Sein ganzes Können bot der Projektchor mit seinem Stück „Überall auf der Welt“ nach dem Gefangenenchor von Nabucco auf. Innerhalb kürzester Zeit schaffte es der Dirigent Kurt Meyer diese Stücke mit allen einzustudieren und ein anerkennendes Niveau zu erreichen. Hierfür gilt ihm ein großes Kompliment.

Weiter ging es dann mit „Von guten Mächten“ von Dietrich Bonhoeffer, welches er während seiner Gefangenschaft schrieb. Das Publikum wurde hierbei zum Nachdenken aufgerufen. Der gemischte Chor verabschiedete sich dann mit dem a-cappella-Lied „Jingle Bells“ und erntete hierfür viel Applaus.

Den Abschlussteil des gesamten Konzertes übernahmen wiederum die Krensheimer Musikanten. Begonnen wurde mit „Transeamus Usque Bethlehem“, ehe sich die Solotrompeter Michael Hehn-Mark und Linus Kordmann mit vollem Enthusiasmus „What a wonderful world“ widmeten. In der großartigen Akustik der Kirche kam vielen bei dem Stück „War is over“ von John Lenon Gänsehaut.

Ein großer Dank galt dem Musiklehrer Kurt Schmitt-Kröckel, der es sich trotz seiner Krankheit nicht nehmen ließ, mit der Musikkapelle zu proben und schwierige Passagen einzuüben. Als Dirigent wurde er von Lucas Tatusch unterstützt. Auch ihm wurde hierfür ein Lob ausgesprochen. Gekonnt führte Janina Fraske durchs Programm. Mit dem Stück „Oh happy day“, bekannt aus dem Film „Sister Act“ verabschiedeten sich die Krensheimer Musikanten. Mit ihrem langanhaltenden und begeisterten Applaus forderte das Publikum noch eine Zugabe. Bei „Oh du fröhliche“ wurden die Musiker hierbei gesanglich von den Zuhörern unterstützt. Nach dem Konzert traf man sich auf dem Kirchenplatz bei Glühwein, Kinderpunsch und Grillwürsten zu einem gemütlichen Plausch.

