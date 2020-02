Prinzenpaar der „Hasekühle“

Grünsfeld.Der Höhepunkt der Grünsfelder Fasnacht, die große Prunksitzung, veranstaltet die Narrengilde „Hasekühle“ am Samstag, 15. Februar, um 19.30 Uhr in die Stadthalle. So versprechen sieben eigene Tanzgruppen plus ein Tanzmariechen einen kurzweiligen Abend. Auch Büttenredner von befreundeten Vereinen und aus eigenen Reihen sind mit am Start. So beleuchten die beiden Nachwuchs-Talente Maria und Anouk in ihrem Prolog nicht nur das Ordensmotto „700 Jahre Stadtrecht“, sondern auch so manches Ereignis der letzten Monate. Auf einen kurzweiligen Abend mit vielen Gästen freuen sich das Prinzenpaar Clarissa I. und Mario I., sowie das Kinderprinzenpaar Yara I. und Basti II. mit dem gesamten närrischen Hofstaat. Karten gibt es bei Crista Eydel, Telefon 09346/536 oder an der Abendkasse. Bild: Hasekühle

