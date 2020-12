Präsente für Schüler und Lehrer

Grünsfeld.Als die Schüler der Grundschule Grünsfeld-Wittighausen am Montag in ihre Klassenzimmer kamen, war die Überraschung groß. Auf jedem Platz hatte der Nikolaus eine Überraschung bereitgestellt. Dank dem in Grünsfeld ansässigen Logistikunternehmen Naturata Logistik erhielt jedes Kind ein Präsent, so Schulleiter Uwe Schultheiß. „Das ist für uns ein Riesengeschenk“, lobte er gegenüber den Überbringern der Päckchen, Marcel Pfeuffer und Elisabeth Hettenbach, die Aktion.

Die Partnerschaft zwischen Firma und Schule besteht schon mehrere Jahre. Immer wieder absolvierten Schüler Praktika n der Firma, so Vorstand Reinhold Hollering auf Nachfrage.

Gerne seie von den Mitarbeitern für jedes Schulmitglied ein eigenes Päckchen gepackt worden, auch wenn momentan bei Naturata sehr viel zu tun sei. Als Lebensmittellogistiker habe man durch die Corona-Krise wesentlich mehr Aufträge abzuarbeiten, berichtete Pfeuffer. „Unser Geschäft läuft sehr gut in der Krise “, betonten Hettenbach und Pfeuffer.

Wie der Schulleiter sagte, dass durch Corona das Lernen zunehmend anstrengend werde, nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Lehrer. Diese müssten viel mehr beachten und die täglichen Änderungen, die das Ministerium vorgebe, passend für die Schule umsetzen. Schultheiß: „Da verlange ich dem Kollegium schon einiges ab. Aber es hilft uns allen, die Pandemie besser im Griff zu haben.“ Und so freute er sich, dass auch die Lehrer ein kleines Geschenk von der Firma Naturata erhalten haben. mae

