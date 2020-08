Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Grünsfeld.Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Pedelec-Fahrerin verletzt wurde, kam es am Dienstag in Grünsfeld. Ein 56-Jähriger war gegen 18 Uhr mit seinem Ford auf der Abt-Wundert-Straße unterwegs und wollte dann nach links in die Hauptstraße abbiegen.

Dabei erkannte er augenscheinlich die von links heranfahrende, vorfahrtsberechtigte 71-Jährige mit ihrem Pedelec zu spät. Der Mann bremste sein Fahrzeug ab, das im Einmündungsbereich zum Stehen kam. Bei dem Versuch, dem Auto auszuweichen, stürzte die Frau von ihrem Zweirad und prallte gegen den Pkw. Die 71-Jährige wurde verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.08.2020