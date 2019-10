Pass ohne Sieg

Grünsfeld.Die Alpha Fighters waren in Freiburg bei der Cage Bros Fightnight beim Debüt des MMA- Kämpfers Dennis Pass zu Gast. Der Grünsfelder, der sich in kurzer Zeit zum Amateur empfahl, machte seinen ersten Kampf gegen den Lokalmatador Marius Rees. Die Alpha Fighters waren mit knapp 30 Leuten angereist und unterstützten ihren Teamkameraden. Nach kurzen Abtasten im Stand ging es zu Boden. Dort verteidigte Pass seine Unterlage und versuchte, die Oberlage wieder zu erringen. Rees konnte ihn unter Druck setzen. Dem jungen Freiburger gelang es, einige Schläge auf Pass’ Deckung zu setzen. Der Ringrichter brach ab, um die Gesundheit des Kämpfers nicht zu gefährden.

Am Samstag, 12. Oktober, findet die Jahresfeier mit Schnupperkursen in allen Kampfsport-und Selbstverteidigungsarten durch. Beginn ist in den Trainingsräumen in der Industriestraße 14 um 11 Uhr mit Kinder Sambo, dann folgen um 13 Uhr Selbstverteidigung Krav Maga, um 14.30 Uhr Thaiboxen und um 16 Uhr MMA. Alle Interessierten sind willkommen. Zudem gibt es eine Verlosung von Kampfsportequipment und einer Drei-Monatsmitgliedschaft.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.10.2019