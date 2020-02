Niederlage gegen Rohrbach

Paimar.Zur sechsten Runde der Schach-Bereichsliga empfing der Paimarer Schachclub ersatzgeschwächt die Meisterschaftsfavoriten aus Rohrbach/Boxberg.Die Gäste aus der Heidelberger Vorstadt hatten zudem auf allen acht Brettern Spieler mit deutlich höheren Wertungszahlen.

Zunächst einigten sich Dr. Andreas Gabel mit Jan Niklas Jost sowie Michael Gantert mit Carlo Fliehmann friedlich auf ein Unentschieden. Hubert Segeritz hatte gegen seinen schottischen Gegner Martin Plummer den Sieg schon vor Augen, konnte aber im Endspiel nach einem Figurenverlust dank seiner Bauernmehrheit ein Remis erreichen.

Ähnlich erging es Holger Kuhn, der gegen Dr. Peter Höpner in der Schlussphase in ein Dauerschach kam. Walter Hirsch konnte mit seinem Gegner Michael Eberenz mehrere Stunden spielen, ohne auch nur einen Bauern zu schlagen, was schließlich auch zum Remis führte.

Max van gen Hassend hatte die schwerste Aufgabe an Brett eins gegen die IM Titelträgerin Polina Zilbermann. Er konnte jedoch seine Stellung stabil halten und war mit einer Punkteteilung schließlich zufrieden. Ralph Becker stand gegen Matthias Mühlhauser ebenso wie sein Mitstreiter Arno Bieger gegen Klaus Seeger lange Zeit ausgeglichen, ehe sich beide ihren Gegnern noch geschlagen geben mussten.

Damit mussten die Paimarer Schachstrategen gegen den Tabellenzweiten letztlich eine 3:5-Niederlage akzeptieren und den Traum von der Tabellenspitze begraben.

Der Anfängerkurs für Jugendliche und interessierte Erwachsene entfällt am Freitag, 21. Februar. Ab 28. Februar findet der Kurs freitags von 18.30 Uhr bis 20 Uhr im Alten Schulhaus in Paimar statt. Auch Quereinsteiger sind willkommen. scp

